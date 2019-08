Fører kapløbet: Planlægger Neymar-angreb i Liverpool

Se også: Stærke scener: - Skrid med dig, Neymar

Verdens dyreste fodboldspiller er snart fortid i Paris SG.

27-årige Neymar var således ude af truppen søndag aften mod Nimes (se fansene svine ham til LIGE HER), og PSG forklarede, at forhandlingerne med en ny klub er længere fremme end tidligere.

Men hvor skal han så hen?

Barcelona og Real Madrid har længe været nævnt som de eneste muligheder, og spanske og franske sportsmedier svømmer da også over med Neymar-historier denne mandag.

Franske RMC Sport fortæller, at Barcelona har sat fart i deres forsøg på at hente Neymar, da PSG efter et møde for få dage siden nu er klar til at acceptere en spiller den anden vej.

- PSG ønsker stadig en stor sum penge, men de er nu klar til at hente Coutinho som en del af handlen, lyder det.

PSG skulle angiveligt allerede være i samtaler med den tidligere Liverpool-spiller, der aldrig er blevet det helt store sus i Barcelona.

- I den kommende uge kunne det første officielle bud komme på Paris-skrivebordet, og så vil der være diskussioner mellem de to lejre i flere uger, lyder det.

Ifølge Madrid-avisen AS har Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu planer om at sætte angrebet på Neymar ind torsdag og fredag i denne uge, hvor han mødes med PSG's arabiske ejer.

- Barcelona planlægger ikke at rejse til Paris i denne uge. Deres ønskede møde med Nasser Al-Khelaifi finder sted på ECA-mødet i Liverpool 15.-16. august, skriver avisen.

Barcelona-avisen Sport har også Neymar på forsiden og ser også Barcelona som favoritter til at overtage Neymar, men melder at forhandlingerne lige nu ligger lidt stille. Angiveligt håber klubben på en gestus fra Neymars side, så hans ønske om at vende hjem til Barcelona bliver vigtigere end et eventuelt Real Madrid-tilbud.

Avisen spekulerer også i, at Barcelona skal sælge Ivan Rakitic for at have nok penge til at købe Neymar. Her skulle Inter allerede have mødtes med kroaten.

Ifølge RMC skal pengene fra Neymar i PSG gå til at forsøge at hente Paulo Dybala i Juventus, ligesom man vil have en målmand og en kant.

Italienske medier taler sågar om, at et Neymar-skifte vil sætte gang i den helt store transfer-kabale, der også kan involvere Mauro Icardi, Gonzalo Higuain, Gianluigi Donnarumma og Edin Dzeko.

Og hvad laver Neymar? Han havde søndag travlt med at fejre den brasilianske udgave af fars dag...



Se også: PSG-bossens chok-melding: Tættere på Neymar-salg

Fodboldens skøreste aftaler: Madlavningskursus, LEGO-huse og vægtbøder

Stor guide: Sådan knuser du dine venner i FIFA 19

Tidligere har der været rygter fremme om, at PSG helst ikke ville sælge til Barcelona, da spanierne skulle have været med til at puste til Neymars ønske om at komme væk.

Og Barcelona kunne heller ikke betale den fulde sum for Neymar, men da en byttespiller plus penge nu er en mulighed, så er indtrykket hos de fleste medier, at Barcelona lige nu er favoritter til at lave handlen.

Madrid-avisen Marca er ikke så optimistisk omkring at få brasilianeren til den spanske hovedstad.

- Real Madrid er stadig med i kampen om Neymar, men de er langt fra så tæt på en handel, som Barcelona og PSG er det, lyder det i en artikel, mens man i en anden artikel alligevel mener, at Real Madrid er optimistiske omkring brasilianeren.

Hos den lokale avis i Paris, Le Parisien, spekulerer de i, hvordan Real Madrid overhovedet vil have råd til at købe Neymar.

- De har købt Hazard, Jovic, Militao, Mendy, Rodrygo og Soro for 2,25 milliarder kroner og har kun solgt Kovacic, Llorente, Raul de Tomas og Theo Hernandez for 830 millioner kroner.

- For Zidane gælder det nu om at finde en vej ud for Bale, James Rodriguez og Isco, så man kan forsøge at hente Neymar. Det bliver udfordringen de kommende dage, lyder det i den franske hovedstadsavis.

Neymar blev sidste uge smidt væk fra podiet, da PSG fejre Super Cup-triumf. Fotos: Franck Fire/Ritzau Scanpix

Bizarre tv-billeder: Kyler Neymar ud af foto

Efter søndag aftens 3-0-sejr mod Nimes blev både spillere og trænere spurgt til Neymar, der ikke var med i truppen.

- Alle er fokuserede på vores kampe og vores filosofi. Resten er op til ledelsen og Neymar. De ved helt sikkert, hvad de skal gøre. Vi må fokusere på spillet på banen og ikke transfers, siger stjerneangriber Kylian Mbappé.

- Men vi kan ikke lyve. Vi må se, hvad der sker med Neymar. Det er ikke det samme hold uden Neymar, som med ham, forklarer Mbappé.

Både før, under og efter kampen svinede PSG-fansene Neymar til, som du kan læse LIGE HER.

Træner Thomas Tuchel forstår til dels fansene.

- Kan jeg forstår fansene? Ja og nej. Sådan er det i vores liv. Følelserne er reelle og er der stadig, men på den anden side så er Neymar stadig vores spiller, og jeg vil altid beskytte mine spillere, siger Tuchel.

- Jeg kan forstå, at ikke alle kan lide, hvad han siger, og hvad han gør, men vi må også have et vist niveau at udtrykke vores følelser på, siger Tuchel, der godt kunne have brugt Neymar mod Nimes.

- Neymar har ekstraordinære kvaliteter. Hvis han ikke er på banen, så mangler han, men det er vores udfordring at finde løsninger, og det skal vi forbedre, siger Tuchel.

Neymar kom til Paris SG fra Barcelona i sommeren 2017 for 1,65 milliarder. Nu kan skiftet gå den anden vej, hvis altså ikke Real Madrid ødelægger transferen, som de også forsøgte i 2013, da Neymar kom fra brasilianske Santos og endte i Barcelona, som han også ser ud til at gøre i 2019.

Hvordan de så finder plads på holdet til Neymar ved siden af Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suárez og Ousmane Dembélé det må være træner Ernesto Valverdes problem.

Se også: Neymar blander sig: AGF-emne valgte rigtigt

Se også: Håner Messi: - Han kan jo kun én ting

Se også: Pinlig afsløring: Neymar fik millioner for indrømmelse

Når fodboldfans går for langt: ’Dit forræderiske svin’