Første gang i 17 år: Ingen mål i El Clásico

For første gang i 17 år endte et opgør mellem Barcelona og Real Madrid uden scoringer

Den udsatte ligakamp mellem Barcelona og Real Madrid sluttede onsdag aften uden vinder.

Begge hold havde chancer til at score, men ud fra kampbilledet vil Real Madrid nok være mest utilfreds med, at det endte 0-0 på Camp Nou.

Det er første gang i 17 år, at et opgør mellem de to hold ender målløst. Sidst det skete var i november 2002.

Det uafgjorte resultat betyder status quo i toppen af Primera Division. Begge hold har 36 point efter 17 kampe - Barcelona er på førstepladsen, mens Real Madrid er nummer to.

Garteh Bale havde bolden i nettet, men målet blev korrekt annulleret for offside. Foto: JOSEP LAGO/Ritzau Scanpix

Kampen skulle oprindeligt være spillet 26. oktober, men blev flyttet som følge af demonstrationer og omfattende uroligheder i Catalonien.

Protesterne opstod i kølvandet af, at ni separatistledere blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens højesteret.

Optakten til onsdagens fodboldkamp handlede da heller ikke blot om fodbold.

Omkring 3000 sikkerhedsfolk var sat ind til kampen, og både Barcelona og Real Madrid skulle møde op på det samme hotel otte timer før kampstart, hvorfra de blev fragtet til stadion i samlet flok.

Ude foran Camp Nou var trafikken ifølge AFP blokeret af hundredvis af demonstranter fra gruppen Democratic Tsunami i timerne op til kampen. Gruppen kæmper for catalansk selvstændighed, og demonstranterne viftede med regionens flag.

Da kampen blev fløjtet i gang, var det Real Madrid, der havde mest at komme med, men begge hold havde chancer.

Formstærke Karim Benzema åbnede ballet med et skud på mål ti minutter inde i kampen, men Marc-André ter Stegen havde ingen problemer med at redde forsøget.

Syv minutter senere måtte Gerard Pique redde bolden på stregen, og Barcelona var under hårdt pres.

Alligevel var det nok Barcelona, der havde første halvlegs største chance. Fem minutter før pausen fandt Lionel Messi holdkammeraten Jordi Alba, der havde svært ved at forstå, at han ikke kunne ramme mål fra kort afstand.

Efter 57 minutter blev kampen stoppet kortvarigt, da gule bolde blev kastet ind på banen fra en del af tilskuerne som symbol på ønsket om catalansk selvbestemmelse.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Spillet blev hurtigt genoptaget, og fem minutter senere fik Lionel Messi en gylden chance for at afgøre sagerne.

Den argentinske stjerne fik bolden i feltet i en god position, hvor han plejer at være skarp. Denne gang udeblev skarpheden, og chancen løb ud i sandet.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane havde valgt Gareth Bale til kampen fra start, og det så ud til at være en god idé i det 73. minut.

Waliseren prikkede et indlæg fra Ferland Mendy i nettet, men linjedommeren vinkede for offside på Mendy. Og efter en gennemgang hos videodommeren stod dommen ved magt.

Der blev ikke scoret på Camp Nou, og resultatet taget i betragtning vil kampen formentlig primært blive husket for alt det uden for banen.

