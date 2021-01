Første gang nogensinde: Risikerer lang straf

Lionel Messi risikerer fire kampes karantæne for sit første røde kort i Barcelona-karrieren

Barcelonas nedtur i Super Cup-finalen sent søndag aften blev total, da Lionel Messi i slutsekunderne fik det røde kort for et slag mod Athletic Club-spilleren Asier Villalibre.

Det var Messis første røde kort i Barcelona-trøjen nogensinde, og argentinerens debut ligger altså helt tilbage i 2004.

- Jeg placerede mig, så han ikke kunne komme med frem. Han blev vred og ramte mig i ansigtet med hånden. Jeg synes, at det var en klar overtrædelse, siger Villalibre ifølge AS.

Artiklen fortsætter under billederne

Fotos: CRISTINA QUICLER/Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Og spanske aviser spekulerer nu i, hvor lang karantænen bliver.

- Han risikerer en betydelig straf, skriver El Mundo Deportivo-redaktør Sergi Solé.

- Omfanget af episoden skal vurderes, men det må være en seriøs overvejelse at give fire dages karantæne, lyder det.

Vurderes det kun som en mindre forseelse, så kan han nøjes med en eller to kampes karantæne, der kan afsones i pokalkampen torsdag mod UE Cornella og søndagens ligakamp mod Elche.

- Han ramte en modstander med armen med overdreven kraft, mens bolden var i spil, men ikke inden for spilafstand, lød det efterfølgende fra dommer Jesus Gil Manzano ifølge avisen.

Og ender det med fire kampes karantæne, så misser Messi desuden kampene mod netop Athletic 31. januar og Real Betis 7. februar, og det vil være katastrofalt for Barcelona, der i forvejen er syv point efter førende Atlético Madrid, der endda har to kampe til gode.

Lionel Messi er to gange tidligere i karrieren blevet vist ud, men både i 2005 mod Ungarn og mod Chile i 2019 har det været i kamp for Argentinas landshold.

Betaler mest i skat - skal vaccineres først

- Minder om Danmark i EM 92

Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Sociedad og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).