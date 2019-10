Førsteret til fem spillere: Mystik om transfer-aftale

Mandag aften skrev spanske Mundo Deportivo, at FC Barcelona og Atlético Madrid er nået til enighed i striden om Antoine Griezmann.

Atlético har siden Griezmanns skifte til de spanske mestre forlangt at få mere end de 900 millioner kroner, som FC Barcelona betalte for franskmanden, fordi klubben tog kontakt til spilleren inden den 1. juli, hvor Griezmanns frikøbsklausul var på 1,5 milliarder kroner.

FC Barcelona endte med at blive tildelt en bøde på bare 2.000 kroner af det spanske fodboldforbund, men Mundo Deportivo kunne altså berette om en aftale, som samtidig sikrede Atlético en økonomisk gevinst.

Catalanerne skulle efter sigende have betalt hovedstadsklubben 15 millioner euro, svarende til omkring 112 millioner kroner, for samtidig at have førsteret til at købe Sául, José Maria Gimenez samt tre akademispillere.

Gimenez er en af de spillere, som Barcelona har førsteret til. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Men rygtet afvises nu af præsident for Atlético Madrid, Enrique Cerezo.

- Antoine-sagen er allerede afsluttet med den latterlige bøde på 300 euro (ca. 2.000 kroner) fra forbundet. Jeg vil ikke tale om penge, men aftalen (med Barca, red.) har intet med Griezmann at gøre. Vi har lignende aftaler med flere spanske hold, udtaler han til Radio Marca.

Antoine Griezmann har indtil videre lavet fire mål i ti kampe for FC Barcelona.

