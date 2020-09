- Folk kan grine ad mig i hele verden

Martin Braithwaite er 'fucking ligeglad' med, at han kan blive gjort til grin i hele verden, for han er typen, der forsøger og prøver ting

Diverse spanske medier, eksperter og tidligere spillere har haft travlt med at fortælle, at Martin Braithwaite ikke er god nok til Barcelona og snart er fortid i klubben.

Allerede ved præsentationen i forbindelse med det sensationelle skifte blev der grinet af Braithwaite, da han mislykkedes med et par tricks. Men Braithwaite har det fint med at blive gjort til grin.

Han tænkte ikke over det i momentet, da det skete, men bagefter lærte han noget om, hvem han selv er.

- Jeg havde holdkammerater i Leganes, jeg talte med bagefter, der siger til mig: 'Hvad laver du, hvorfor prøver du de dér ting?' Og jeg lagde ikke engang mærke til, at jeg lavede de fejl, siger Braithwaite i podcasten Rejsen.

- Men jeg tænkte, hvis der er noget der skal symbolisere mig, så er det den præsentation. Jeg kan gå ud og holde det simpelt, men jeg er ikke sådan. Jeg går ud med risiko, fordi jeg har alt at vinde, siger Braithwaite.

Konen var også med, da Braithwaite blev præsenteret. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter præsentationen kørte der videoer rundt på sociale medier af Braithwaites mislykkede tricks, hvor han blandt andet forsøgte at lave 'jorden rundt', hvor benet køres rundt op over bolden.

- Jeg kan blive gjort til grin i hele verden, men jeg er fucking ligeglad. Jeg er ligeglad med, at hele verden griner ad mig. Fuldstændig ligeglad, for jeg går ud, og jeg prøver ting, siger Braithwaite.

- Det symboliserer mig, hvem jeg er som person. Du sætter mig op på scenen foran hele verden. Jeg er ligeglad. Folk kan gøre mig til grin i hele verden. Men jeg prøver ting. Jeg er et menneske og laver fejl. Men jeg udvikler mig hele tiden. Jeg er ikke bange for at prøve ting af, selvom det betyder, at jeg bliver gjort til grin. Det er min mentalitet, siger Braithwaite.

Den danske angriber fortæller, at han også selv griner ad videoerne, når han ser dem i dag.

Braithwaite i en testkamp mod Girona forud for den nye sæson. Foto: Albert Gea/Reuters

I øjeblikket har han ekstra god tid til at se eller dem, da han sidder ude med en skade i låret, og dermed misser søndagens ligapremiere hjemme mod Villarreal.

Sidste uge var Braithwaite ellers med i truppen til den den sidste optaktskamp til sæsonen, og her var et klubbens tidligere talenter rasende over udviklingen, hvor blandt andet spillere som Braithwaite foretrækkes frem for klubbens egne talenter.

- Det, der tog mange år at bygge, er blevet ødelagt på få måneder. Det vil tage lang tid, før der igen er noget genkendeligt i klubben,

- Det handler ikke kun om Riqui. Det er også valget af Firpo i stedet for Cucurella. Og Braithwaite i stedet for Carles Pérez. Og mange flere indtil den økonomiske ruin. Det handler om prioriteter, skrev Marc Crosas til sine mere end 270.000 følgere i en udmelding, der blev både retweetet og liket i stort omfang.

