For dårlig til VM: Nu scorer Wass kongemål for spansk storklub

Der findes tre former for bræk. Det første er den slags, du laver klokken fem om morgenen i Jomfru Ane Gade, når du har korrumperet din krop med for mange Grøn Gajol-shots. Den form kan ikke anbefales. Så er der den slags bræk, Olsen Banden specialiserede sig i, der måske lød skidegodt, men som formentlig blot vil sende dig bag tremmer. Absolut heller ikke anbefalelsesværdigt.

Den tredje form for bræk kan du dog i den grad godt tage til dig. Her snakker vi nemlig om det helt særlige spark til en fodbold, der får den til at brække i luften, så målmanden pludselig kommer til at ligne den lokale serie 5-målmand, og du pludselig ligner en veritabel fodboldgud.

Vi har selvfølgelig Christian Eriksen, der efterhånden har fået fortalt de fleste målmand i Premier League, at man godt kan have en over gennemsnittet sparketeknik, selvom man kommer fra en by, der hedder Middelfart.

Maarten Stekelenburg, Evertons reservemålmand, har nu nok også noteret sig endnu en danskers navn, efter den engelske klub lørdag spillede træningskamp mod Valencia.

Her valgte Daniel Wass nemlig i det 74. minut at brage en kasse ind, der sikrede det spanske mandskab en 3-2 sejr. Danskeren kom på banen i det 46. minut.

En klassekasse - eller skulle vi kalde det en Wassekasse af danskeren. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

At Daniel Wass gjorde et flot indhop for Valencia i dag, og dertil scorede et mål, gør det bare endnu sværere at acceptere, han ikke var udtaget til VM-slutrunden. Tror virkelig han kunne have pyntet på en venstre-kant, hvor vi havde så store problemer. — Kristian Juul (@KristianJuul99) 4. august 2018

Forget about ‘ideal starting line-up’ talks vs Everton. Daniel Wass comes on & scores a screamer from outside of the box. He’s here to start regularly. Promising preseason by the Dane! — Michael [VALENCIA CF] (@VCF__Nordic) 4. august 2018

I Spanien kalder man allerede Wass for polyvalent:



El polivalente Daniel Wass también sabe lanzar misiles https://t.co/6XzO7ck1S7 #ValenciaCF — ElDesmarque (Valencia) (@ElDesmarque_VLC) 5. august 2018

Det var et sandt missil, der blev sendt af sted fra danskeren, og det er bestemt ikke en dårlig måde at gøre opmærksom på sig selv og sige 'Wass-så?' til de Valencia fans, der ikke måtte kende ham. Det gør de fleste nu nok i forvejen, da danskeren siden 2015 har spillet i spansk fodbold hos Celta Vigo, før han denne sæson rykkede videre til Valencia.

Flere frisparksperler

Daniel Wass blev som bekendt ikke en del af Åge Hareides endelige VM-trup, men når man ser sådan et mål som det mod Everton, kan man da godt tænke, at den 29-årige midtbanespiller kunne have spillet en rolle i Rusland. Nu er det i stedet Valencia, der får lov til at nyde godt af den lækre sparketeknik.

- Jeg var glad for målet og kampen. Det er vigtigste er at vinde og at score. Det var en stærk modstander, vi spillede en god kamp, og sejren er med til at give os selvtillid, siger Wass ifølge eldesmarque.

Faktisk er det ikke helt uvant at se Daniel Wass score flotte mål. Især tiden i fransk fodbold hos Evian bød på nogle sande frisparksperler.

Valencia starter ligaen 20. august på hjemmebane mod Atlético Madrid.

