Forgyldt forlængelse: Nu er han klubbens bedst betalte

Efter en længere periode med usikkerhed omkring hans fremtid gjorde argentinske Diego Simeone op med rygterne, da det torsdag aften officielt blev meldt ud, at Atletico Madrid-træneren nu er i klubben frem til 2022.

Indtil da løb hans kontrakt til næste sommer, men nu kan rygterne om en tur til eventuelt Chelsea forstumme for en stund.

Simeone har været træner for Madrid-klubben siden 2011 og er i øjeblikket den længst siddende La Liga-træner.

Og det kommer med en vis pris for Atletico Madrid.

Ifølge Daily Mail betyder kontraktforlængelsen, at Simeone nu er den bedst lønnede i hele klubben. Hidtil har det været den franske stjerneangriber Antoine Griezmann, der har været lønførende med en årsløn, der angiveligt lyder på omkring 170 millioner kroner om året.

Simeone sniger sig akkurat forbi Griezmann, lyder det.

Under Simeone har Atletico Madrid taget store skridt mod toppen af europæisk fodbold. I 2013/14-sæsonen gjorde Simeone Atletico til mestre for første gang i næsten 20 år. Dengang var Simeone også med til at vinde mesterskabet - bare som spiller i klubben.

Det er desuden blevet til to Champions League-finaler, hvor det begge gange er endt med nederlag til ærkerivalerne Real Madrid.

I denne sæson ligger Atletico Madrid i skrivende stund på en tredjeplads i den bedste spanske række med syv point op til Barcelona på førstepladsen. Real Madrid er at finde på andenpladsen blot ét point foran Atletico, der også stadig spiller en rolle i Champions League.

Her står man overfor to knald-eller-fald-opgør mod Juventus.

Se også: Storklubbens helt indrømmer pædofili

Se også: Storklub låner astronomisk beløb - har helt speciel plan

Se også: Toptræner tæt på at miste stjernen: Jeg elsker ham højt