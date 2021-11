Forholdet kaput: - Gigantisk tillidsbrud

De så ud til at være de bedste venner på Joan Laportas lystbåd for en håndfuld år tilbage, men nu er forholdet mellem Lionel Messi og Barcelona-præsidenten ved at gå planken ud.

- Jeg fortjener det ikke, siger Messi, der pludselig er meget mere talelysten end tidligere i karrieren.

I et stort interview med den Barcelona-baserede avis Sport fortæller Messi, hvordan han oplevede sit exit fra klubben, hvor han har bidraget med 672 mål i 778 førsteholdskampe.

- Ingen fra Barça bad mig spille gratis. Jeg fik skåret 50% af lønnen, og jeg var villig til at hjælpe klubben endnu mere. Joan Laportas ord sårer mig.

Han afviser desuden at have talt med Laporta efter sin afgang.

Forsiden på Sport er reserveret til det eksklusive interview

Ændret som en kamæleon

Messis reaktion er naturlig, mener TV3 Sports Luna Christofi, der gennem mange år i Spanien har fulgt klubben tæt, også som reporter på Champions League.

- Jeg kan godt forstå ham, siger hun om Messis udbrud i det sjældne interview.

- Det ligger mellem linjerne, at han gerne ville have gået yderligere ned i løn. Det var ikke det, der var det afgørende.

Messi troede, han skulle skrive under på en ny kontrakt efter ferien på Ibiza. Foto: José Ruiz/Ritzau Scanpix

- Man ved stadig ikke, hvad der skete over natten. Messi kommer tilbage fra Ibiza og skal skrive under på en ny kontrakt. Fra han lander i Barcelona til næste morgen, der sker der noget. Og vi ved ikke hvad, for det er ikke sluppet ud endnu.

- Laporta ændrer kurs, og Messi føler et gigantisk tillidsbrud. Det lå slet ikke i kortene.

- Det, der er så vanvittigt, er, at da Laporta vinder valget og tiltræder som præsident, der har Messi lige meddelt, at han forlader klubben. Det var magtpåliggende for Laporta at få overbevist Messi om at blive. Det lagde han ikke skjul på.

- Han skiftede spor i absolut sidste time, siger den erfarne journalist.

På paradetur sammen for over 11 år siden. Foto: Albert Gea

Ville tabe et valg

Joan Laportas popularitet led et gevaldigt knæk, da Messi måtte sige farvel, og det nye interview rykker kun fanstemningen i den forkerte retning for den spanske forretningsmand.

- Hvis der var valg i morgen, så blev han ikke genvalgt. Det kan du være helt 100 på. Det tør jeg sige så sikkert som amen i kirken.

- I Spanien har de mere korttidshukommelse end langtidshumkommelse, så det kan være, at det kan ændre sig, og han har jo også nogle år, før han skal udskrive valg. Men det er et lig i hans last.

- Der venter nogle meget spændende år - på alle leder og kanter - i den klub.

Messi mener, at holdet, der lige nu er på niendepladsen i La Liga, spiller godt. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Messi skal have briller

Sergio Agüero, Sergio Busquets og Jordi Alba holder Lionel Messi ajour med, hvad der foregår i klubben, for dem snakker han ofte med, fortæller han.

Den argentinske troldmand taler varmt om sin hjerteklub og ser deres kampe, så ofte han kan.

- De vil altid være med i toppen, for de er blandt verdens bedste. De vil altid kæmpe for liga-titlen.

Men Messi er for flink, når han siger, at Barça spiller godt.

- Han skulle købe sig et par briller, lyder det med et grin over telefonen fra Luna Christofi.

- Det er han nok pænt ene om at mene, og det er pænt sagt.

Hun påpeger dog, at klubben er hårdt ramt af skader, så udtrykket kan blive et noget andet senere.

- Men det er ikke skønhed, der præger spillet.

10. august hilste Messi på Paris. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Ny i job?

Messi ved, at han vil tilbage til Barcelona-egnen. Den del er ikke ny.

- Vi skal bo i Barcelona igen, og vores liv vil være der. Det er det, som min kone og jeg ønsker. Jeg ved ikke, om det sker efter PSG, men på et tidspunkt vender vi tilbage.

Og klubben kan også få glæde ham igen. Hvis de altså vil have ham.

- Jeg vil gerne tilbage til klubben og bidrage med det, jeg kan, for jeg elsker Barcelona, siger Messi.

Heri er der nye toner, mener Christofi, eftersom Messi nu ønsker sig et specifikt job i klubben.

- Han nævner, at han gerne vil være sportsdirektør, og det har jeg ikke hørt før. Det er meget interessant.

- Da han nævner, at han gerne vil tilbage, så ligger det jo i kortene, at det kan ikke være, mens Laporta sidder som præsident.

