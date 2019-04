Forlod lejet hus som svinesti: Barcelona-komet dummer sig igen

Det franske FC Barcelona-håb Ousmane Dembélé skal betale godt 80.000 kroner i erstatning efter at have afleveret et lejet hus i frygtelig stand

Ousmane Dembélé er et af de største stjerneskud i international fodbold. Barcelona-spilleren kan på sine bedste dage drive gæk med hvilket som helst forsvar, og så kan han sparke med begge ben.

Men ude i den virkelige verden er fortællingen om den 21-årige franskmand en helt anden.

Nu er det nemlig kommet frem, at franskmanden skal betale en erstatning på cirka 80.000 kroner (11.600 euro) til en tysk udlejer. Den skal han betale, efter retten i Dortmund i mandags vurderede, at Ousmane Dembélé har afleveret et lejet hus i tilpas ulækker stand, så udlejeren har ret til godtgørelse.

Udlejer Gerd Weissenberg fortalte i retten, hvordan Dembélé nærmest havde terroriseret huset, han havde lejet i sin Dortmund-tid.

- Jeg var der med blikkenslageren på et tidspunkt, og det stank i hele hytten. Hele toilettet var rodet til.

- Alt var besværligt, dengang han boede der. Han vidste heller ikke, hvordan han skulle skille sig af med skraldet. Det lå ude i haven i stedet, siger udlejeren ifølge tyske Bild.

Ousmane Dembele fra sin tid i tyske Dortmund. Foto: AP

Det evige barn

Sagen er seneste eksempel i rækken, der hæfter sig til den unge spiller og hans liv udenfor banen.

Da det kom frem, at den dengang Dortmund-ejede spiller var på vej til Barcelona, valgte hovedpersonen at holde sig væk fra træning for at lægge pres på sin arbejdsgiver. Det affødte kritik hos flere af de tidligere medspillere, der ikke kunne forstå deres unge holdkammerat.

Endelig kom rekordhandlen, der sendte Dembélé fra Tyskland til Catalonien, i hus - men kort efter var der på ny knas i maskineriet. Den catalonske klub var ikke tilfreds med deres vidunderbarnes livsstil, og med hvad Ousmane Dembélé puttede i munden.

På trods af den hårde medfart har Ousmane Dembélé præsteret ganske fint i indeværende sæson, der er franskmandens anden hos FC Barcelona. Her er det blevet til otte ligascoringer i 24 kampe.

Til onsdagens Champions League-kvartfinale mod Manchester United er den unge kantspiller tvivlsom.

