Forlod Superligaen i rekord-køb: Nu lurer 3. skifte på halvandet år

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller kan være fortid i danskerklubben Celta Vigo efter bare et halvt år.

Emre Mor har ikke haft meget succes i La Liga siden sin ankomst og har for det meste været brugt som indskifter.

Derfor kan et skifte til den tyrkiske storklub Galatasaray blive en mulighed, som han skal forholde sig til, da Galatasarays legendariske manager, Fatih Terim, efter sigende ønsker at satse på unge talentfulde spillere.

Mor, der i sommer kom til Celta Vigo fra Borussia Dortmund for 13 millioner euro, har tyrkisk pas og tørner ligeledes ud for det tyrkiske landshold.

Nu tyder det på, at Galatasaray i første omgang vil tilknytte Mor på en lejeaftale sæsonen ud.

Ikke meget er gået den tyrkiske landsholdsspillers vej, siden han forlod Superligaen for et rekord-beløb i 2016. Dortmund-opholdet blev aldrig en succes, nu tyder meget på, at det spanske ditto også bliver en skuffende tid for offensivspilleren, der brød igennem for FCN.

Tredje klubskifte er dermed under opsejling for Mor, der er spået så stor en fremtid, men ikke ligefrem har kunne følge op på de flotte forudsigelser sidenhen.

