Forside puster til rygte: Her er billedet, ingen vil se

- Real Madrid er en af de største klubber i verden. Som jeg altid har sagt, er det en drømmeklub for alle spillere.

Paul Pogba talte varmt om Real Madrid i foråret, og i spanske aviser har Pogba hele sommeren været nævnt som Real Madrid-træner Zinedine Zidanes allerstørste ønske.

Skiftet blev ikke til noget i første omgang, men nu pustes der nyt liv i rygterne.

Daily Mirror har således ryddet forsiden med et eksklusivt foto af Zidane og Pogba, der ses tale sammen ved en parasol i Dubai, og teksten lyder 'wish you were here' eller 'gid du var her'.

Her er billedet af Zidane og Pogba i hemmeligt møde, der nu har ramt forsiden hos Daily Mirror



Og Zidane har da ved flere lejligheder også talt varmt om Pogba.

- Jeg kan rigtig godt lide Pogba. Det er ikke noget nyt. Jeg kender ham personligt. Han er en anderledes spiller, der kan bibringe så meget, som kun få andre spillere gør.

- Hvis ellers han vil skifte, når hans tid i United slutter, hvorfor skulle han så ikke komme til Real Madrid, har Zidane sagt.

Paul Pogba er ude af søndagens Premier League-brag mod Liverpool med en skadet ankel og er taget til Mellemøsten for at restituere i landskampspausen.

Pudsigt nok altså samme sted, som Real Madrid-træneren er på plads for at tale ved en konference om kunstig intelligens i sport.

Fotos: KARIM SAHIB/Ritzau Scanpix

Pogba er ikke helt begejstret i den engelske midterklub. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Spanske medier har længe peget på, at Pogba er Zidanes absolutte førstevalg som ny midtbanespiller i Real Madrid, hvor Christian Eriksen har været set som det noget billigere alternativ, hvis Pogba glipper.

Foreløbig er det dog ikke lykkedes at lande nogen af de to spillere, så den gamle garde med Luka Modric, Toni Kroos og Casemiro har udgjort midtbanen med unge Federico Valverde som backup.

Til sommer udløber Luka Modrics kontrakt, og så er der behov for nyt blod til midtbanen.

Skal Real Madrid købe 26-årige Pogba, skal de imidlertid smide mange penge på bordet. Franskmanden slog således verdensrekorden, da han i 2016 skiftede tilbage til Manchester United fra Juventus for 783 millioner kroner.

Kontrakten i England udløber i sommeren 2021, men allerede i sommer talte Pogbas agent Mino Raiola om et skifte.

- Alle i klubben fra manager til ejer kender til Pauls ønsker. Alle kender til Pauls ønske om at skifte videre. Vi er i en proces omkring det, sagde Raiola dengang.

Det samme gjorde Pogba i juni.

- Efter denne sæson og med alt, der er sket denne sæson, der meget vel kan have været min bedste, tror jeg, at det kan være et godt tidspunkt at få en ny oplevelse et andet sted. Her tænker jeg på at få en ny udfordring et andet sted, sagde Pogba.

Ønsket om at komme væk har gjort Pogba upopulær hos dele af fansene i Manchester United, men da klubben samtidig har store problemer og ligger 15 point efter førende Liverpool, vil det næppe heller være populært at sælge klubbens bedste spiller.

På den måde er billedet næppe noget, de bliver glade for i Manchester United, hvor manager Ole Gunnar Solskjær også hænger i en tynd tråd, men har lovet, at man i det mindste holder på Pogba.

Billedet kan også være dødsstødet til Christian Eriksens drømme om at komme til Real Madrid, og på den måde er det nok billedet, som ingen vil se.

