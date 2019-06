Fortid i Barcelona: Nu snupper Real Madrid ham

Real Madrid mener det alvorligt!

Hovedstadsklubben vil slå FC Barcelonas af den spanske fodboldtrone i den kommende sæson og har brugt juni på at købe heftigt ind.

Eden Hazard, Luka Jovic og Ferland Mendy er blevet købt for over halvanden milliard kroner, og nu har Real Madrid bekræftet, at de også har sikret sig et stortalent med en fortid hos lokalrivalerne i Catalonien.

Den japanske Messi, den bare 18-årige Takefusa Kubo, skifter tilbage til Spanien, hvor han i første omgang er tiltænkt en rolle på Real Madrids reservehold, Castilla.

Los Blancos har ifølge spanske medier betalt omkring 15 mio. kr. for den unge japaner, der har fået en kontrakt frem til sommeren 2025.

Den offensive midtbanespiller brugte fire år af sin ungdom på FC Barcelonas berømte akademi, La Masia.

Han blev dog tvunget til at forlade klubben i 2015, da Barça blev dømt for at have hentet mindreårige udenlandske spillere til klubben på ulovlig vis.

Det udløste en transferkarantæne på 14 måneder fra FIFA til de spanske mestre.

Kubo er vant til at møde spillere, der både er ældre og større end ham. Allerede som 15-årig debuterede han i den bedste japanske række. Foto: Jiji Press/AFP/Ritzau Scanpix

Kubo tog efter tiden i Barcelona til FC Tokyo, hvor han i en alder af blot 15 debuterede i den bedste japanske række. Som den yngste nogensinde i øvrigt.

Han har også allerede fået debut for Japans landshold og har også her rekorden som yngste debutant.

Den fik han i sidste uge i testkampen mod El Salvador, og Kubo er en del af det japanske landshold, der deltager i Copa América.

Adskillige af Europas storklubber har jagtet den japanske Messi. Deriblandt FC Barcelona.

De opgav dog ifølge spanske medier tidligt, og det er primært Paris Saint-Germain og Manchester City, som Real Madrid har ligget i tæt konkurrence med.

Takefusa Kubo er langt fra den eneste spiller, der er blevet kaldt den nye Messi, og Japans bud kan vise sig at være det bedste på denne liste:

