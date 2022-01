Fremragende Braithwaite-nyt: Nu træner han med

Martin Braithwaite har for første gang deltaget i holdtræning, siden han blev skadet i august

En knæskade og operation kostede Martin Braithwaite størstedelen af efteråret, men nu er der godt nyt.

Ifølge den spanske avis SPORT trænede danskeren med resten af holdet forud for Super Cup-semifinalen mod Real Madrid onsdag. Hans navn figurerer dog ikke på listen over de spillere, der rejser med til Saudi-Arabien, hvor den spanske Super Cup afvikles.

Barcelona offentliggjorde 13. september, at Martin Braithwaites bruskskade i knæet krævede en operation, og siden har angriberen genoptrænet uden at deltage i træningen med de øvrige spillere.

Pausen kostede sandsynligvis en del spilletid på et hakkende Barcelona-hold. Det er således kun blevet til tre optrædener i denne sæson. I de tre La Liga-kampe bidrog han i alt med to mål og et enkelt oplæg.

I foråret kan Martin Braithwaite se frem til øget konkurrence fra nyerhvervelsen Ferran Torres. Hvis det vel at mærke lykkes Barcelona at få registreret den tidligere Manchester City-spiller trods økonomiske problemer. Til gengæld er Philippe Coutinho ude af ligningen efter sit skifte til Aston Villa.

Hvis Barcelona vinder semifinalen mod Real Madrid onsdag, venter en finale mod Atlético Madrid eller Athletic Bilbao, inden den står på Copa del Rey-kamp mod Athletic Bilbao 19. januar.

En kamp, der vises eksklusivt hos Ekstra Bladet.

