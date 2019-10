Frustreret over gigant-indkøbet: Nu VIL de se ændringer

Ousmane Dembélé er blevet lidt for glad for videospil og tv-serier, så nu flytter hans agent til Barcelona for at holde ham i ørene

Når man er 22 år, verdensmester, en af verdens dyreste fodboldspillere og på kontrakt i Barcelona, burde livet være en dans på roser.

Det er det formentlig også for Ousmane Dembélé - men hans arbejdsgiver er ikke af den helt samme opfattelse.

Barcelona-ledelsen er nemlig bekymret over Dembélés livsførelse uden for banen. Det skriver den spanske avis Marca.

Her har han angiveligt svært ved at gå i seng om aftenen, fordi både videospil og tv-serier holder ham oppe.

Det har betydet, at han er kommet for sent til træning, og selv om det angiveligt endnu ikke har påvirket hans indsats på banen eller til træning, så vil klubben se ændringer.

Derfor har Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu haft en samtale med Dembélés agent, Moussa Sissoko, der ikke skal forveksles med Tottenham-spilleren med samme navn.

Så nu flytter Sissoko til den catalanske hovedstad for at holde sin 22-årige klient i ørene og forhåbentlig få banket en professionel livsstil ind i ham.

Det skulle i første omgang have stillet Barcelona tilfreds, men lunten er formentlig ikke super lang.

Således har fodboldklubben tidligere hyret en kok til Dembélé, der trods sit slanke ydre ikke gik synderligt op i, hvad han proppede i munden. Og så demonstrerede han i weekenden, at han stadig mangler lidt omtanke i pressede situationer, da han i sin blot fjerde kamp i denne sæson blev vist ud i kampen mod Sevilla.

Her fik han på sit åbenbart ikke så veludviklede spansk forklaret dommer Antonio Miguel Mateu Lahoz, at hans kendelser var 'meget dårlige', hvorefter han blev præsenteret for det røde kort.

Det betyder, at han ikke er med ude mod Eibar 19. oktober, når La Liga bliver genoptaget efter landskamp-pausen.

