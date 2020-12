Frustreret Zidane: Vi burde have vundet

Real Madrid måtte onsdag aften nøjes med 1-1 ude mod bundholdet Elche, og det irriterer holdets træner, Zinedine Zidane.

Det siger franskmanden efter opgøret i den bedste spanske fodboldrække.

- Fornemmelsen er ikke god, fordi vi skabte nok chancer, men vi kunne ikke lukke kampen, siger Zidane.

I første halvleg sendte midtbanespilleren Luka Modric de forsvarende spanske mestre i front på et hovedstød. Real Madrid formåede dog ikke udnytte holdets overtag yderligere, inden Elche udlignede på et straffespark i anden halvleg.

- Da de scorede, stillede de sig langt tilbage, og det var meget svært for os, konstaterer Zidane.

Real Madrid havde inden kampen vundet de seneste seks opgør i alle turneringer. Men Zidane afviser, at hans hold blev for selvtilfredse mod oprykkerklubben Elche.

- Jeg tror ikke, at vi led under selvtilfredshed, fordi vi vidste præcist, hvor meget der var på spil. Nøglen var at score det andet mål, men det var vi ikke i stand til, siger Zidane og tilføjer:

- Vi tabte to point i dag, men vi er nødt til at komme videre og tænke på vores næste kamp.

Real Madrid ligger på en øjeblikkelig andenplads i La Liga to point efter lokalrivalerne fra Atlético Madrid, der sågar har spillet to færre kampe.

Næste kamp for Zinedine Zidanes tropper er mod Celta Vigo på lørdag.