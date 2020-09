Fryd for Braithwaite: Kan være klar snart

Den danske FC Barcelona-spiller Martin Braithwaite blev meldt skadet af klubben for en uges tid siden, hvor det stod meget uklart, hvor længe den ville holde ham ude. Dog er der godt nyt nu.

Den catalonske sportsavis Sport kan nemlig fortælle, at den danske offensivspiller er begyndt at træne med igen.

Det er dog kun på let basis, at Braithwaite er med igen, men det er trods alt bedre end de meldinger, som ramte medierne tidligere, som pegede på, at han kunne være ude resten af 2020.

På trods af, at danskeren lige er kommet tilbage fra skade, så bliver der allerede nu spekuleret i, hvorvidt han kommer til at spille i weekendens kamp mod Sevilla i den bedste spanske række.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Dermed virker det til, at Martin Braithwaites lårskade ikke har været så alvorlig alligevel, og at den nye Barcelona-cheftræner Ronald Koeman muligvis kan se idéen i at benytte sig af den danske landsholdsspiller - og ikke sælge ham, som det ellers har været rygtet.

Forinden kampen mod Sevilla skal Barcelona møde Celta på udebane torsdag.

Mens Braithwaite var tilbage igen efter en kort skadespause, så manglede både Marc Andre Ter Stegen, Samuel Umtiti og Matheus Fernandez, mens Jean-Clair Todibo trænede alene.

