Frygtelig debut - kan være alvorligt

Daniel Wass fik debut for Atletico Madrid, da han blev indskiftet i topopgøret mod FC Barcelona søndag.

Danskeren blev indskiftet fra anden halvlegs start, men kunne ikke hjælpe sit hold med at vende opgøret, som FC Barcelona vandt med 4-2.

I slutminutterne måtte danskeren også tilses på den ene sidelinje efter et sammenstød, og da slutfløjtet lød, så lagde han sig i græsset. I kølvandet på nederlaget, så er Atletico Madrid kommet med følgende udmelding på deres Twitter-profil.

- Daniel Wass fik et vrid i sit højre knæ og skal i morgen gennemgå tests for at stille en endelig diagnose, lyder det.

Dermed kan eventyret hos den spanske storklub ende med at få en ærgerlig begyndelse, hvis der er tale om en alvorlig knæskade.

