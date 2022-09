- Frygteligt skifte for Dolberg

Kasper Dolberg er fortid i OGC Nice og fransk fodbold, i hvert fald for en stund. Torsdag blev den danske landsholdsangriber præsenteret som ny mand i Sevilla, hvor han skal spille resten af den indeværende sæson på en lejeaftale og forsøge at overbevise i så stor stil, at den spanske storklub vil udnytte en købsoption næste sommer.

Det skifte falder dog ikke ligefrem i alles smag.

TV2 SPORTs fodboldekspert Mads Junker kalder således skiftet 'ret frygteligt' over for tv-stationens hjemmeside.

- Jeg synes faktisk, det er et ret frygteligt skifte for Kasper Dolberg, fordi han kommer til en klub, der slet ikke vil angribe. Han får en træner, som for mig at se, er en helt anden, end hvad Kasper Dolberg er, fortæller Mads Junker til TV2 SPORT og tilføjer, at han hellere ville have set angriberen lande i eksempelvis Real Sociedad.

Også Morten Bruun udtrykker skepsis over for skiftet over for tv-stationens hjemmeside og frygter, at Dolberg kan have været en nødløsning for klubben.

Det stemmer fint overens med nogle af de rygter, der har været fremme i spanske medier om, at Sevilla i første omgang ville hente enten Almerías Umar Sadiq eller Elches Lucas Boyé.

Kasper Dolberg, 24 år, har ikke været i aktion i denne sæson grundet en skulderskade.