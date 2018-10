Garanterer Real Madrid-træners job

Selv om der har været endeløse rygter om en snarlig fyring, så ser det ud til, at Real Madrid-træner Julen Lopetegui vil være at finde på Camp Nou, når storklubben søndag møder ærkerivalen FC Barcelona.

Det bekræftede klubdirektør Emilio Butragueno efter Real Madrids knebne 2-1-sejr hjemme over Viktoria Plzen i Champions League tirsdag aften.

- Lopetegui vil være på Camp Nou som normalt. I disse situationer er det vigtigt at forholde sig roligt, siger Butragueno ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forud for kampen mod tjekkerne havde trænerens fremtid været usikker efter hele fem kampe i træk uden sejr.

- Der er mange rygter derude, men vi forholder os til situationen som normalt. Jeg håber, at holdet kan levere en god præstation mod Barcelona, lyder det fra klubdirektøren.

Kampen mod Viktoria Plzen kan ikke kaldes en sikker præstation. Karim Benzema og Marcelo fik sat Real Madrid på vinderkurs, men kampen igennem havde udeholdet adskillige muligheder for at score.

Indsatsen var bestemt ikke godkendt af fansene på Santiago Bernabeu, og hjemmeholdet blev ved slutfløjt buhet af banen.

Lopetegui selv lod sig ikke mærke af mishagsytringerne, da han efter kampen talte med pressen.

- Jeg lagde ikke mærke til noget specielt, vores fans er selvstændige og behandler os godt, siger Lopetegui, som afviste at kommentere udmeldingerne fra Butragueno.

- Man ændrer kurs fra én dag til en anden, men jeg tror, at i dag (tirsdag, red.) kan være et vendepunkt for os.

- Vi er nødt til at bevare roen, tilføjer den udsatte træner.

Se også: Michael Laudrup efter Real Madrid-snak: - Det er patetisk

Se også: Laudrup spøger atter i Madrid: Men her er favoritterne

Se også: Fodboldstjerne tilbudt rolle i pornofilm