Gareth Bale bekræfter: Færdig i Real Madrid

Gareth Bales ophold i Real Madrid har langt fra været en dans på roser. Nu bekræfter den walisiske landsholdsstjerne, at han langt om længe er færdig hos de nykårede Champions League-mestre, når hans kontrakt udløber 30. juni.

- Jeg skriver denne besked for at takke alle mine holdkammerater, tidligere som nuværende, mine managere, staben og de fans, der har støttet mig, skriver Gareth Bale på Twitter.

Gareth Bale har i sin seneste tid i Real Madrid siddet meget på bænken eller været helt uden for truppen. Alligevel ser han tilbage på sit ophold med stolthed og glæde.

- Jeg kom for ni år siden, som en ung mand, der ville indfri min drøm om at spille for Real Madrid. For at bære den hvide dragt, for at bære logoet på mit bryst, for at spille på Santiago Bernanéu, for at vinde titler og for at være en del af, hvad klubben er kendt for, at vinde Champions League.

Gareth Bale kan blandt andet skrive fem CL-titler med Real Madrid på sit CV. I 2018 afgjorde han finalen mod Liverpool med målene til 2-1 og 3-1, og i 2014 nettede han i overtiden mod ærkerivalerne fra Atletico Madrid. Samme sæson afgjorde han pokalfinalen mod FC Barcelona med et vildt solomål kort før slutfløjt.

- Jeg kan nu se tilbage, reflektere og sige ærligt, at dine drøm blev opfyldt og meget mere til, skriver Gareth Bale, der slutter opslaget af med at takke præsidenten Florentino Perez, administrerende direktør José Angel Sanchez samt bestyrelsen i Real Madrid.

Der var enorme forventninger til Gareth Bale, da han i 2013 blev hentet til kongeklubben fra Tottenham for godt 750 millioner kroner.

I sine første sæsoner kvitterede waliseren med masser af mål og assist. Men i de senere sæsoner begyndte det at gå nedad bakke, hvor det blev mere knapt med spilletid.

I sæsonen 20/21 røg Bale på et lejeophold hos Tottenham, og i den seneste sæson i Real Madrid blev det bare til i alt 283 minutters fodbold i den spanske række samt syv minutter i Champions League.

Bale blev blandt andet kritiseret for at bruge for lang tid på golfbanen. Han smed selv endnu mere benzin på bålet, da han efter Wales' EM-kvalifikation i 2019 poserede med et Wales-flag, hvorpå der stod: 'Wales. Golf. Madrid. I den rækkefølge'.