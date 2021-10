Gasparts vanvid: Barca vinder Champions League

Pokalturneringen er ikke begyndt endnu, og i ligaen er afstanden til topholdet Real Sociedad på ni point - med størstedelen af sæsonen tilbage af spille i.

Bestemt turneringer FC Barcelona stadig kan triumfere i til foråret. Hvis ellers tingene flasker sig for den skrantende storhed.

Og det kommer de til, hvis Xavi Hernández sætter sig i trænersædet. Det mener klubbens tidligere præsident, Joan Gaspart, der har ladet sig interviewe til El Confidencial.

Og mere end det. Barcelona vil også vinde Champions League, selvom man er rendt ind i et par alvorlige snittere på 3-0 til Bayern München og Benfica.

- Barcelona vil vinde Champions League, ligaen, fordi der stadig er meget at spille om, og pokalturneringen, fordi den ikke er begyndt endnu.

Har ondt af Koeman

- Man kan tage fejl, men uden optimisme ender man ulykkelig. Og jeg har set sværere ting i fodbold, siger han i interviewet og tilføjer, at skulle det nu ske, at FC Barcelona ikke vinder de pågældende turneringer, man deltager i, ja så må man sørge for at kvalificere sig til dem næste år...

En noget yngre Joan Gaspart til højre i selskab med daværende præsident Josep Lluis Núñez i 2000. Foto: Gustau Nacarino/Reuters/Ritzau Scanpix

Joan Gaspart på Camp Nou for et par år siden. Foto: David S. Bustamante/Getty Images/Ritzau Scanpix

Joan Gaspart, der var præsident i FC Barcelona 2000-2003 og forinden det en succesfuld vicepræsident i samme klub, er enig i fyringen af Koeman, men:

- Jeg har ondt af ham, da jeg betragter ham som min ven, og jeg sætter stor pris på ham. Havde de givet ham mere tid, ville han have gjort et godt stykke arbejde, siger han.

- Men sådan er fodbold. Uanset om man bryder sig om det eller ej. Det er lettere at fyre en træner end et helt hold.

Koemans tidligere holdkammerat i FC Barcelona, Sergi Barjuan, har i første omgang overtaget tøjlerne i FC Barcelona. Han har indtil nu været reserveholdstræner i klubben.