Genialt oprør mod klub-boss

Et mariachi-band gjorde frokosten ekstrem ukomfortabel for direktøren for fodboldklubben Valencia CF. Bandet var hyret af en gruppe af klubben utilfredse fans

En gruppe Valencia-fans har taget nye midler i brug for at vise deres utilfredshed med ejerne af den traditionsrige fodboldklub.

Fangruppen, der ønsker, Valencias bestyrelse forlader klubben, har nemlig hyret et Mariachi-band til at følge direktøren, Kim Koh, rundt i Valencia for at gøre livet ekstremt svært og akavet for ham.

På billederne, der er blevet lagt på Twitter af Valencia-fangruppen Libertad VCF, kan man blandt andet se bandet give koncert for direktøren under hans frokost foran klubben officielle klubhus.

Bandet var med på hele direktørens frokostudflugt, og de fulgte ham endda til dørs, da han til sidst fik nok den spanske guitar og trumpet og trak sig tilbage til sit kontor i klubhuset.

Artiklen fortsætter under tweetet:

Ledelsen i Valencia CF er under beskydning, og presset på Kim Koh og Valencia-ejeren Peter Lim er steget under coronakrisen, hvor økonomien i klubben mildest talt har været helt i bund. Derfor valgte klubben at sætte samtlige spillere - undtagen én - til salg i et forsøg på at redde klubben rent økonomisk.

Ikke alle endte med at forlade klubben, der også har den danske landsholdsspiller Daniel Wass på kontrakt, men de måtte vinke farvel til flere store profiler.

Specielt afgangen af klubbens anfører Dani Parejo og klubbens helt store stjernefrø Ferran Torres skabte vrede blandt tilhængerne.

Valencia-træner, Javi Garcia, var blevet lovet erstatninger for de solgte profiler, men da transfervinduet smækkede i, var der ikke blevet hentet en eneste spiller.

Franske Geoffrey Kondogbia, der er en af de profiler, der stadig er i klubben, var i sidste uge ude med riven, da han i en Instagram-story skrev at, at ledelsen havde ødelagt klubben.

Artiklen fortsætter under billedet:

Geoffrey Kondogbia har ikke meget tilovers for klubbens ledelse, som han mener ødelægger et ambitiøst projekt. Foto: Michel Spingler/Ritzau Scanpix

Tårerne triller for åben skærm

I stedet for at sælge spillere kræver klubbens fans, at ledelsen går af og Peter Lim sælger klubben, så økonomien kan blive genoprettet.

Udover at sende Mariachi-band efter klubbens ledelse, arrangerede klubbens fans i august også en demonstration mod ledelsen, hvor over 500 mennesker deltog.

Valencia CF plejede at spille med i den sjove ende af den spanske La Liga, men i de senere år er klubben faldt længere og længere ned i tabellen.

I den igangværende sæson har holdet fået middelmådig start, hvor de har hentet syv point i sæsonens første seks kampe.

