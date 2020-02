George Clooney vil købe sig ind i spansk klub

En investorklub, der har base i Hollywood, og som har George Clooney som medlem, viser nu interesse for den spanske fodboldklub Málaga FC.

Det bekræfter Antonio Aguilera, som er formand for Small Shareholders Association (APA), der altså er det fulde navn på investorklubben.

- Jeg kan sige så meget, at vi lige nu er i gang med at forhandle med klubbens ejer, Shejk Abdullah Al-Thani, om at købe hans andel og ejerskab i klubben.

Det skriver Euroweekly.

Men hvad skal en flok Hollywood-investorer egentlig med fodboldklubben Málaga, der lige nu skraber bunden i den næstbedste spanske række - Segunda Division? Klubben har siden 2013 været mere eller mindre på en økonomisk deroute.

Tja, de skal vel gøre det, som Hollywood er bedst til: Showbiz. Lige nu forlyder planerne, at der skal laves reality-tv om klubben. Inspirationskilden er 'The Truman Show', og således skal Málaga FC filmes i 24 timer, før der kommer en endelig produktion ud af det.

De spanske Málaga-fans har ikke just violiner i armene over de nyeste interessenters hensigt.

- Det lyder som én stor joke. Hvad fanden skal Hollywood gøre godt med her, spørger en fan, som Euroweekly har talt med.

- Der er et stort produktionsselskab her i Malaga, der drømmer om at gøre Malaga til 'det europæiske Hollywood'. De er netop gået i gang med en serie, som er finansieret af Amazon. De har allerede været i forhandling med klubben, siger Antonio Aguilera.

- De ønsker dog ikke at betale den store sjat penge, som Al-Thani kræver. For to uger siden bad han om 100 millioner euro for Malaga. Firmaet er egentlig klar til at betale er meget mere, end det beløb han selv betalte for i sin tid. Dengang lå købsprisen på 36 millioner euro, siger formanden til Euroweekly.

Fredag i sidste uge ringede klubbens ejer dog til investorklubben for at meddele, at han var villig til at forhandle med dem i stedet for, fortæller Antonio Aguilera til det spanske medie AS.

