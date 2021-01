Gigant bekræfter: Messi på listen

Paris Saint-Germain har Lionel Messi i tankerne og åbner for overgang, hvis FC Barcelona-ikonet er med på planen til sommer

Barcelona, Valencia og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).

Hvad skal der ske med Lionel Messi?

Både på kort og lang bane er det spørgsmålet, mens FC Barcelona-ikonet lige nu afventer klarhed over karantæne-dom og klub-fremtid.

Udmålingen af straffen for søndagens røde kort i Super Cup-finalen (Messis første i klubben) er endnu ikke offentlig kendt, ligesom argentinerens levetid i FC Barcelona ej heller er det.

Hans kontrakt udløber ganske vist til sommer, men spekulationerne om en kovending i forhold til det ellers varslede exit har floreret heftigt i takt med, at præsidentvalget i storklubben nærmer sig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eksperten overrasker: Går på rov hos miniputterne

Lionel Messi så rødt i Super Cup-finalen mod Bilbao. Se udvisningen og de øvrige højdepunkter i tv-klippet øverst. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Men selvfølgelig står rivaliserende stormagter på spring i Europa, når argentineren kan smutte kvit og frit.

Senest bekræftede Paris Saint-Germains sportsdirektør, Leonardo, at der naturligvis er en ledig plads i byernes by, hvis Messi vil fortsætte karrieren et andet sted.

- Store spillere som Messi vil altid være på PSG-listen. Men det er selvfølgelig ikke tid til at tale eller drømme om det. Vi sidder ved bord med de, som følger hans situation tæt. Eller rettere sagt sidder vi der ikke endnu, men vi har en stol reserveret, hvis muligheden opstår, siger Leonardo til France Football.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ignoreret af storklubber: Rekordsalg og privatfly



På rygteplan har verdensstjernen været meldt på vej til den franske gigant flere gange i løbet af sæsonen, men selv om både klub og spiller er synonym med storhed, er det ikke alle, der kan se fornuften i et potentielt skifte.

Den tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger udlagde i december sin prognose med bekymring.

- Lionel Messi er en af de to bedste spillere i verden. Men dem, der kommer til at afløse Ronaldo og Messi, de spiller allerede i PSG.

- Derfor er det et spørgsmål om balance i klubben - både teknisk og økonomisk. Kan man beholde balancen i PSG, hvis man henter en spiller som Messi? Jeg er ikke sikker, sagde franskmanden til Europe 1.

Højt transfer-spil om Superliga-stjerne