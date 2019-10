Giganter enige: Eriksen til Real til januar

Real Madrid vil have Christian Eriksen - og det kan kun gå for langsomt.

Sådan udlægger den spanske avis AS teksten torsdag, og det samme gør Marca. De to spanske medie-giganter, der har bedst styr på, hvad der sker i kongeklubben.

Begge erfarer således, at konge-klubben i første omgang havde stillet sig tilfreds med at få den danske playmaker til sommer og på den måde spare en transfersum til Tottenham.

Men de aktuelle problemer på den spanske midtbane med et væld af skader og deraf manglende flow i spillet har ifølge AS fået klubben og specielt træner Zinedine Zidane til at ændre mening.

Han har aldrig været Eriksens største fan, men ville hellere have fingrene i landsmanden Paul Pogba, som han ser som en mere alsidig spiller i forhold til klubbens behov.

Men Manchester United er ikke parat til at lade Pogba gå, og selv Zidane kan altså se, at der skal ske noget. Derfor håber Real Madrid derfor på at kunne købe Eriksen fri, når transfervinduet åbner igen efter nytår - angiveligt til en pris på 30 millioner euro, der svarer til 225 millioner kroner.

Det er naturligvis en kæmpe besparelse i forhold til den pris, Eriksen ville have kostet, hvis de havde hentet ham inden denne sæson, men jo samtidig også en væsentlig fordyrelse i forhold til at hente ham gratis til næste sommer, når hans kontrakt udløber med Tottenham.

Ifølge Marca er Tottenham selv fortaler for netop den løsning, efter at et sidste forsøg på at forlænge danskerens kontakt mislykkedes. På den måde kan klubben nemlig få lidt i klubkassen, mens et sommerskift ikke indbringer noget.

Eriksen selv skulle ifølge AS' oplysninger være interesseret i et sommerskifte ene og alene af økonomiske grunde. For hvis han går transferfrit til Real Madrid, vil han i stedet kunne stikke en meget stor sign-on-fee i lommen, som det er kutyme ved den slags handler.

Selv har Christian Eriksen ikke lagt skjul på, at han lige nu går gennem sin sværeste tid i Tottenham, der ikke har fået tingene til at hænge sammen i starten af sæsonen. Det hænger naturligvis også sammen med, at Eriksen på grund af sin uafklarede fremtid har startet næsten lige så mange kampe på bænken som på banen.

Tottenham ligger blot nummer ni i Premier League med skuffende 11 point efter 8 spillerunder.

