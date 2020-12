Gigantisk chok

Den catalanske storklub FC Barcelona løb lørdag aften ind i en ny skuffelse, da holdet var på besøg hos oprykkerne fra Cádiz.

Mandskabet blev således besejret med 1-2, og dermed ligger Barcelona på en skuffende syvendeplads i La Liga med 14 point for 10 kampe.

Cádiz ligger på femtepladsen med 18 point for 12 kampe.

To danskere var på banen fra kampens start. Hos hjemmeholdet var Jens Jønsson igen at finde på midtbanen, mens formstærke Martin Braithwaite var valgt som spidsangriber hos Barcelona.

Kampen begyndte på den bedst tænkelige måde for Jønsson og co.

Et hjørnespark blev forlænget og endte hos Barcelona-forsvareren Óscar Mingueza, der var uheldig at rette bolden mod eget mål. Cádiz-angriber Álvaro Giménez hjalp bolden det sidste stykke over stregen til 1-0.

Martin Braithwaite (til venstre) fik fuld spilletid, men kom ikke på måltavlen, da Barcelona skuffede mod Cádiz. Foto: Jon Nazca/Reuters

Efter godt et kvarters spil var Martin Braithwaite tæt på at udligne.

Danskeren blev sendt afsted i dybden og fik løbet sig godt fri af Cádiz-forsvarerne. Han fik også afsluttet med kvalitet, men en flot fodparade fra Jeremias Ledesma forhindrede 1-1-scoringen.

På Cádiz' defensive midtbane skulle Jens Jønsson forsøge at dæmme op for Barcelona-profiler som Lionel Messi og Antoine Griezmann.

Danskeren var ude med riven et par gange i første halvleg, hvor han fik nedlagt netop de to i udkanten af Cádiz-feltet. Barcelona fik dog ikke udnyttet mulighederne til at få udlignet det tidlige føringsmål.

Efter pausen fortsatte et tungt Barcelona-pres ned mod hjemmeholdets mål.

Cádiz' defensiv holdt stand i knap et kvarter, inden det lykkedes gæsterne at komme på tavlen. Det var et fladt indlæg fra venstre side, der endte med at blive skubbet i mål Cádiz' forsvarsspiller Pedro Alcala.

Det så dermed ud til, at Barcelona i den sidste halve time skulle jagte sejrsmålet. I stedet var det dog Cádiz, der blot få minutter senere igen bragte sig foran. Denne gang ved den rutinerede angriber Álvaro Negredo.

Han opsnappede bolden efter en fejl af Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen og kunne dermed på ny sende Cádiz på vej mod overraskelsen.

Jens Jønsson blev skiftet ud efter knap 80 minutters spil, og han kunne fra bænken se sine holdkammerater køre den flotte sejr i hus.

Martin Braithwaite endte med at spille fuld tid, men kunne altså ikke udbygge sin flotte stime på fire mål i tre kampe.

Tidligere lørdag rykkede Atlético Madrid op på førstepladsen i La Liga, da holdet tog sin syvende ligasejr i træk.

Det gik ud over Real Valladolid, der i Madrid blev besejret med 2-0.

Rådet, der sparer en formue i transfergebyr

'Jeg tør ikke tænke på, hvad der sker'

Ekspertens råd: Han er i utrolig målform