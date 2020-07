Gigantisk nedtur!

Real Madrid vinder det spanske mesterskab for 34. gang. Det står klart efter en sejr på 2-1 i hjemmekampen mod Villarreal, mens Barcelona og Braithwaite dummede sig hjemme mod Osasuna

Martin Braithwaite drømte med garanti gyldne drømme, da han skiftede beskedne Leganes ud med mægtige FC Barcelona.

Men det, der skulle have været karrierens hidtil største gyldne højdepunkt, endte med en gedigen nedtur.

På eget græs løb Barcelona med Martin Braithwaite i startopstillingen torsdag aften nemlig ind i et smerteligt 1-2 nederlag til Osasuna, mens ærkerivalerne fra Real Madrid hjemme slog Villarreal 2-1, og dermed kunne fejre det 34. mesterskab

Det så ellers længe ud til, at Barcelona skulle bliver mester for tredje år i træk, men sådan skulle det ikke gå.

ReaL Madrid er mestre for 34. gang. Foto: Ritzau Scanpix

Og symbolsk for afslutningen på denne sæson for Barcelona endte det med et ekstremt sjældent nederlag på eget græs, mens Real Madrid bare leverede varen.

i torsdagens sejr var det topscorer Karim Benzema, som slog til to gange.

Efter en halv time skete det på nærmest klassisk Real Madrid-manér og efter en drejebog, cheftræner Zinedine Zidane ikke kunne have skrevet bedre.

Rollerne var fordelt perfekt.

Den defensive arbejdsmand Casemiro erobrede bolden og sendte den videre til kreatøren Luka Modric, som fandt Benzema.

Angriberen skød fladt og sikkert forbi Villarreal-keeper Sergio Asenjo, og så stod det 1-0.

Et kvarter før tid blev Real Madrid tilkendt et straffespark, og det skulle Sergio Ramos tage sig af.

Men anføreren trillede bolden til Benzema, som scorede et mål, der blev annulleret, fordi franskmanden løb for tidligt ind i feltet på det lidt bizarre straffespark.

Der blev dømt omspark, og denne gang fik Benzema lov til at sparke, og han satte sin ligascoring nummer 21 i nettet.

Planen i Real Madrid er, at Benzema kan overhale Lionel Messi som ligatopscorer. Messi er noteret for 23 mål inden den sidste spillerunde.

Messi scorede et enkelt mål torsdag aften, da Barcelona tabte til Osasuna.

Braithwaite var med fra start og kunne se Osasunas Arnaiz Diaz José Manuel score til 1-0.

Braithwaite kom frem til lidt løse chancer, men uden at slå til i første halvleg.

Det gjorde danskeren kort inde i anden halvleg, da Messi satte ham op til scoring, men argentineren var offside i situationen.

Angriberen Luis Suarez blev skiftet ind i stedet for Braithwaite efter 59 minutter.

Messi scorede kort efter sit ligamål nummer 23 på et smukt frispark, og siden blev Osasuna reduceret til ti spillere på grund af et rødt kort.

Alligevel satte Osasunas Roberto Torres det afgørende mål i nettet fire minutter inde i overtiden til den ultimative fiasko for Barcelona.

Imens kunne glade og lettede Real Madrid-spillere hæve pokalen og feste løs inde på grønsværen i hovedstaden - dog uden tilskuere på lægterne at fejre det med på grund af coronareglerne.

