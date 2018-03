Gigantisk slagsmål: Sisto-agent sagsøgt for millioner

Spilleragenten Alan Hvedehave mener at have kæmpe beløb til gode hos Pione Sistos bror og agent

HERNING (Ekstra Bladet): Pione Sisto måtte torsdag vidne i retten i Herning efter hans overgang til Celta Vigo er mundet ud i et gigantisk slagsmål mellem landsholdsspillerens agent – og storebror, Angelo Sisto, samt spilleragenten Alan Hvedehave.

Angelo Sisto har ifølge Alan Hvedehave ikke honoreret en aftale indgået i forbindelse med overgangen til den spanske klub sommeren 2016.

I retten kom det frem, at der op til overgangen sommeren 2016 blev lavet en aftale, hvor Alan Hvedehave skulle have 30 procent af agentsalæret, såfremt Pione Sisto endte i Celta Vigo.

Det beløb blev i retten af Alan Hvedehave opgjort til 1,8 mio. kr. baseret på et skøn over Pione Sistos løn i den spanske klub.

Pione Sisto selv vidnede via Skype i retten, men han afviste i den forbindelse at kaste lys over sin løn i den spanske Primera-klub, da han betragtede den information som privat.



Pione Sisto får krammer af Åge Hareide. Foto: Lars Poulsen

Pione Sisto ved landsholdets træning. Foto: Lars Poulsen

Potentielt kan det ende med at skade Angelo Sisto stort i retssagen, at Pione Sisto ikke ønskede at afsløre sin løn.

Angelo Sisto slog nemlig fast i sit vidneudsagn, at Pione Sistos løn i den spanske klub lå ’væsentligt under’ det beløb, som Alan Hvedehave havde brugt til at udregne sit krav. Angelo Sisto afviste imidlertid også at dokumentere den påstand, da han betegnede beløbene som fortrolige.

Dermed står kravet på 1,8 mio. kr. foreløbig alene.

Over seks timer forsøgte de stridende parter at lade dommeren forstå deres synspunkt i sagen.

Stridens kerne cirkulerer omkring en aftale indgået omkring 1. juli 2016, hvor både Angelo Sisto og Alan Hvedehave var enige om, at der blev indgået en telefonisk aftale om, at Hvedehave skulle have del i Angelo Sistos agentsalær i forbindelse med den overgang til Celta Vigo, som Hvedehave havde arbejdet på i halvandet år.

Aftalen blev aldrig nedfældet på papir, og derfor har Angelo Sisto ifølge sine udsagn ikke følt sig bundet af aftalen, og Angelo Sisto valgte gennem ni måneder at ignorere utallige henvendelser fra Alan Hvedehave omkring det store mellemværende. Ifølge Angelo Sisto, der til daglig læser økonomi i Aarhus, og kun repræsenterer sin bror, så havde han for travlt til at svare.

Alan Hvedehave fremlagde i Retten i Herning optagelser fra et møde med Angelo Sisto på stadion i Vigo samt en samtale med Pione Sisto.

Landsholdsspilleren gav i telefonsamtalen udtryk for kendskab til aftalen med Alan Hvedehave omkring Celta-overgangen.

- Det vidste jeg blandt andet godt, sagde Pione Sisto i samtalen.

Der afsiges dom i sagen midt i maj.

