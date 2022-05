Giver millioner for denne Messi-trøje

En fan har skrevet en af de store checks under for at få fingre i en trøje med en helt særlig historie

Har du en fodboldtrøje derhjemme?

Måske med Zlatan eller Beckham eller Røde Romario på ryggen?

Og har den kostet 399 nede i Sportmaster?

I så fald er det alletiders. Dejlige trøjer.

Men det slår ikke den, som Damian Olivera lige har købt.

Den er båret af Lionel Messi, og den er af samme Messi taget af efter en scoring i El Clásico foran Real Madrids fans på Bernabéu. OG den er båret af den klejne argentiner, da han scorede mål nummer 500 for FC Barcelona.

Så der er ikke noget at sige til, at Damian Olivera, der selv er Barcelona-fan, har villet have fingre i den.

'Jeg kan ikke tro det'

Man kan så diskutere, om den er værd at bruge 450.000 dollars - svarende til 3,1 millioner kroner - på. Det mener han.

- Den skal ind i min samling...DEN trøje holdt op af Leo efter at have afgjort El Clásico med sit 500. mål. Jeg kan ikke tro det. Den helligste af hellige graler i min samling, skriver han på Instagram.

Målet i sig selv var godt. Men det var mere opspillet og betydningen, der stod tilbage.

Sergi Roberto havde sat fart i opspillet nede fra eget felt, rundet et par modstandere i en vældig fart - blandt andre Marcelo - og sendt kuglen ud i venstre side til indskiftede André Gomes, der skovlede den videre til Jordi Alba. Imens var Messi listet ind på kantet af feltet, og hér fandt Alba ham med en flad pasning.

Messi gjorde det mest naturlige: Han drejede bolden i mål med en følt inderside - lige præcis udenfor Iker Casillas' rækkevidde.

Det var hurtigt, det var flot, og det var effektivt. Og, nå ja, så sikrede det sejren på 3-2 i overtiden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Men det var Messis jubelscene, der blev talt om efterfølgende.

Langt op til rekorden

Han fortrak ikke en mine, da han løb ud til tilskuerne bag målet, mens han pillede trøjen over hovedet. Så sikrede han sig, at han holdt den rigtigt, og så viste han den frem for de godt og grundigt forbistrede Real-fans.

Med sejren halede FC Barcelona tre point ind på netop Real Madrid i toppen af rækken, så der kun var tre points forskel på de to hold.

Lige meget endte det dog med at betyde, for Real Madrid vandt sine sidste fem kampe (og scorede 18 mål!), så de nappede mesterskabet.

Det var dog ikke rekord for en sportstrøje. For tre år siden blev Babe Ruths New York Yankees-trøje fra 1928-1930 (dengang skiftede man ikke tøjet så ofte...) solgt for 5,64 millioner dollars - svarende til lige knap 40 millioner kroner.

Og så skulle der minsandten kun gå kort tid, før der blev sat endnu en rekord på området. Det kan du læse her

Det kan man så mene om, hvad man vil, men spørgsmålet er, hvor længe den rekord får lov at stå. Kobe Bryants Lakers-trøjem, som han bar i to sæsoner samt i et par Western Conference semifinaler mod Utah Jazz, kommer på auktion senere i maj, og den ventes at blive solgt for noget lignende.

Sidste år gik en Kobe-trøje fra 1996-97-sæsonen til 3,69 millioner dollars.