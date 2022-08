God gerning endte i mareridt: Politiet kom til undsætning

Da Robert Lewandowski ankom til Barcelonas træninganlæg, rullede han vinduet ned for at skrive autografer, og der så en person sit snit til at røve stjernen

Det blev ikke helt den ønskede sæsonstart for hverken Robert Lewandowski eller FC Barcelona.

0-0 blev facit i første kamp på hjemmebane mod Rayo Vallecano.

De spanske giganter gik fra banen med en følelse af at være blevet berøvet en sejr, som de selv kastede i toilettet med uanede mængder catalansk boldbesiddelse og chancer.

Og torsdag morgen blev det til berøvelses-dejavu for holdets polske stjerneangriber, da han skulle skrive autografer til de fremmødte Barca-fans.

Ifølge det spanske medie Mundo Deportivo rullede Lewandowski sit vindue ned for at skrive autografer til et par fans, da tyven så sit snit til at snuppe hans ur. Et Patek Philippe til en værdi af ca. 520.000 kroner.

Polakken er netop skiftet til Spanien, og det er nok de færreste, der vil sige, at det er en drømmestart for stjerneangriberen. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Lewandowski forsøgte selv at skaffe uret tilbage ved at jagte gerningsmanden, men han slap væk.

Heldigvis lykkedes det for det lokale politi at opspore og anholde tyven, der tilstod sin forbrydelse.

Uret var ikke nået særligt langt væk. Tyven havde begravet det nær Barcelonas træningsanlæg, Citutat Esportia Joan Gamper.

Det skulle efter sigende være tilbage hos ejermanden igen.