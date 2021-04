Godt nyt: Når den store finale

Ankelskaden kunne have sat punktum for Martin Braithwaites første hele sæson for FC Barcelona.

Den nykårede Copa del Rey-vinder kom til skade ved en træningsseance 20. april, og på det tidspunkt kunne det gå begge veje for den danske landsholdspiller.

Nu fortæller spanske AS, at der er gode udsigter for at nå den store finale, altså slutspurten i La Liga.

I det hele taget ser det godt ud for Barcelona på den front.

- Der er kun tre spillere på skadelisten lige nu. To er langvarigt skadet og når ikke at være med i resten af sæsonen, nemlig Ansu Fati og Philippe Coutinho, og den tredje, Martin Braithwaite, der kan være klar om en uge.

Esbjergenseren med det hurtige antrit har misset de to seneste sejre mod Getafe og Villarreal, og han er nok heller ikke med i kampene mod Granada og Valencia.

Til gengæld kunne han sandsynligvis indlemmes i truppen til nøglekampen mod hjemme mod Atletico Madrid, hvis AS' forudsigelse holder stik.

Barcelona kan med en sejr torsdag spille sig op på førstepladsen i ligaen for første gang siden sjette runde. Imponerende, når man tænker på, at de på et tidspunkt var distanceret med hele 11 point af netop Atletico.

Sidste år vandt Barcelona ingen titler, men i år kan de nå to, og ifølge Braithwaite er jagtsæsonen begyndt.

- Dette hold kommer til at opnå så meget i de kommende år, og det hele starter med liga-titlen denne sæson.