Godt nyt til Barça- og Real-fans: Her kan du se kampene

Spansk fodbold er tilbage på Ekstra Bladet.

Rettighederne til den spanske pokalturnering er landet på Danmarks største nyhedsite, og du kan se det ved at blive medlem af Plus-familien på ekstrabladet.dk.

- Med VM for klubhold rykkede vi tættere på vores mål om også at kunne vise nogle af de største hold i verden, og med Copa del Rey bygger vi på vores rettighedsstrategi, siger Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, og fortsætter:

- På Ekstra Bladet er vi begejstret for at kunne vise nogle af de største klubber i verden, og det kan vi nu med den spanske pokalturnering, hvor Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid er klar til underholde vores PLUS-brugere, ligesom Pione Sisto, Martin Braitwaite og Daniel Wass forhåbentlig er det.

Her er der blandt andet også mulighed for at se boksning og alle kampe fra den danske 2. division. Derudover er der selvfølgelig adgang til alle inside-artikler fra sportens verden.

Pokalfodbolden i Spanien kan være en sprængfarlig sag, og så sent som sidste år bragede Real Madrid og Barcelona sammen i semifinalerne af den fornemme turnering. Barcelona trak det længste strå, men måtte dernæst nøjes med det korte i finalen mod Valencia og Daniel Wass.

Og netop danskerne har en god chance for at sætte deres præg på turneringen i år, for Wass' Valencia, Braithwaites Leganés og Sistos Celta Vigo er stadig i fuldt vigør. De to sidstnævnte scorede begge for deres respektive klubber i sidste runde.

Nu resterer der 32 hold, og de første kampe i 1/16-finalerne spilles her til aften, onsdag og torsdag. Allerede i morgen er både Barcelona og Real Madrid i aktion. Køb adgang her.

I dag viser vi Sevilla-Levante kl. 21.00.

Kampprogram 21. januar Recreativo (3) v Osasuna (1) 21. januar Zaragoza (2) v Mallorca (1) 21. januar Sevilla (1) v Levante (1) 22. januar Ibiza (3) v Barcelona (1) 22. januar Elche (2) v Athletic Bilbao (1) 22. januar UD Logroñés (3) v Valencia (1) 22. januar Unionistas (3) v Real Madrid (1) 22. januar Badalona (3) v Granada (1) 22. januar Tenerife (2) v Valladolid (1) 22. januar Girona (2) v Villarreal (1) 22. januar Real Sociedad (1) v Espanyol (1) 23. januar Ebro (3) v Leganés (1) 23. januar Mirandés (2) v Celta Vigo (1) 23. januar Cultural Leonesa (3) v Atlético Madrid (1) 23. januar Badajoz (3) v Eibar (1) 23. januar Rayo Vallecano (2) v Real Betis (1) Vis mere Luk

Med abbonement på PLUS får du udover Copa del Rey også adgang til Mogens Palles VM-stævne 1. februar, hvor Sarah Mahfoud skal bokse om IBF's interim VM-bælte.