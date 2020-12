Godt nyt til Braithwaite

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite har i denne sæson tilspillet sig en fast plads i Barcelonas startopstilling. Derimod har en spiller som brasilianske Coutinho fået svært ved at få spilletid.

Nu lyder det i det spanske medie ARA, at Barcelona vil sælge Philippe Coutinho inden 24. januar.

Her bliver der endvidere peget på, at der er flere forskellige grunde til, at katalonierne gerne vil have solgt brasseren, hvoraf den første er økonomisk, da både indtægterne fra et salg samt de sparede udgifter fra lønnen vil gøre situationen bedre i klubben.

I sidste sæson var Coutinho udlejet til Bayern München, hvor han var med til at slå Barcelona ud af Champions League i den ydmygende 8-2-sejr undervejs i turneringen. Dog fik Coutinho ødelagt sin opstart tilbage i Barca med en skade.

Forinden havde den nye cheftræner i storklubben ellers set Coutinho som en spiller, som han meget gerne ville have med i sit projekt, men det ser altså ud til at have ændret sig nu.

Senest har han også kunne se, at en spiller som unge Pedri blev valgt foran Coutinho på bænken i den seneste kamp mod Real Sociedad i onsdags.

I offensiven skal han foruden de to førnævnte også kæmpe med stjerner som Lionel Messi og Antoine Griezmann om muligheden for at komme på banen.

