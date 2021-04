Fra første parket oplevede Jens Jönsson søndag dramaet, efter hans holdkammerat Juan Cala i den spanske fodboldklub Cadiz angiveligt ytrede sig racistisk over for Valencias Mouctar Diakhaby.

Episoden førte til kaotiske scener på banen, og Valencias spillere endte med at udvandre til omklædningsrummet.

Mouctar Diakhaby følte, at han blev udsat for racisme, og hans holdkammerat Thierry Correia var begge i tårer, og Jens Jönsson var berørt af situationen.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at det gør ondt helt ind i sjælen at se to modstandere med tårer i øjnene. Det skal man være helt umenneskelig for ikke at blive berørt af. Det gør ondt at se voksne mænd græde, siger Jens Jønsson til TV 2 Sport.

Han var ikke selv i nærheden, da kaosset brød ud, men kunne hurtigt regne ud, at det var alvorligt. Han hørte dog ikke, hvad der blev sagt.

- Det er absurd, at det er et tema i det 21. århundrede. Men det er det desværre. Vi gik jo rundt i uvished og vidste ikke, om vi skulle spille. Der er nogle ting, der er større end fodbold, og det er det her, siger Jens Jønsson.

Kampen endte med at blive genoptaget efter en pause på mere end 20 minutter, men det var ikke med alles gode vilje.

Det beskrev danske Daniel Wass, der spillede kampen for Valencia, på sin Instagram-profil.

- Diakhaby bad os om at gå ud og spille, fordi man fortalte os, at vi ville blive straffet med pointtab fra i dag og måske mere. Det er en skam, at disse ting finder sted. Der er meget at gøre, skrev Daniel Wass på Instagram.

Cadiz var efter kampen ude med en melding om, at klubben 'er imod enhver form for racisme eller xenofobi', og at 'vi ikke tvivler på nogen af vores spilleres ærlighed'.

Siden har klubben indkaldt til pressemøde tirsdag, hvor Juan Cala skal give sin udlægning af situationen.