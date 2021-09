Griezmann færdig i Barcelona

Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite har fået en verdensstjerne mindre at koncentrere sig om i FC Barcelonas offensiv.

Klubben har således sendt franske Antoine Griezmann tilbage til Atlético Madrid. Det bekræfter begge klubber efter midnatstid tirsdag aften.

Der er tale om en etårig lejeaftale med option på endnu et år for begge klubber, skriver Atletico. 30-årige Griezmanns aftale med Barcelona løber til sommeren 2024.

Der blev dog i samme moment hentet en ny mand ind til offensiven - hollandske Luuk de Jong i Sevilla.

Den 31-årige angriber lejes for resten af sæsonen.

Barcelona købte i 2019 Griezmann i netop Atlético Madrid, hvor han gennem mange år havde været en stor profil.

Så markant skinnede Griezmann ikke i sin tid hos Barcelona, men det blev trods alt til 35 scoringer i 102 kampe.

Antoine Griezmann står noteret for 35 mål i 102 kampe for Barcelona. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Flere titler med Atlético

For Atlético Madrid står Griezmann foreløbigt noteret for 133 mål i 257 kampe.

Han skifter tilbage til den forsvarende mesterklub i Spanien, som han i sine fem tidligere sæsoner har vundet flere titler med - dog ingen spanske mesterskaber.

Som Atletico-spiller har Griezmann vundet Europa League, en europæisk Super Cup-titel samt den spansk Super Cup. I 2016 var han også med til at spille holdet i Champions League-finalen.

I Barcelona vandt Griezmann i sidste sæson en spansk pokaltitel.

Hollandske Luuk de Jong kom til Sevilla i 2019 efter en række sæsoner i Æresdivisionen hos PSV. Her fandt han for alvor vejen til netmaskerne med 122 mål i 204 kampe for den hollandske storklub.

FC Barcelona har nu hentet fem spillere i dette transfervindue. Udover de Jong er Sergio Aguero, Eric Garcia, Yusuf Demir og Memphis Depay kommet til klubben.

Til gengæld har den spanske storklub også sagt farvel til flere stjerner. Det gælder naturligvis afskeden med Lionel Messi til PSG samt føromtalte Antoine Griezmann.

Derudover har Junior Firpo og Emerson Royal også forladt klubben til fordel for Leeds og Tottenham.