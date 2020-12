Griezmann har fået nok: Trækker stikket øjeblikkeligt

Antoine Griezmann vil ikke længere være associeret med telefon-giganten Huawei, efter at en rapport tidligere på ugen kædede virksomheden til udvikling af software, der skal bruges til at ansigtsgenkende det forfulgte uighur-folk i Kina

Hertil og ikke længere. På trods af en meget fordelagtig økonomisk aftale vil Barcelona-stjernen Antoine Griezmann ikke længere kædes sammen med den kinesiske tech-gigant Huawei.

Den franske angriber har i flere år været såkaldt ambassadør for Huawei, men torsdag besluttede han sig for at stoppe pr. omgående.

Grunden er, at det amerikanske firma IPVM, der har specialiseret sig i at undersøge overvågningsværktøjer, i tirsdags fremlagde en rapport, der knyttede Huawei til fremstillingen af et værktøj, der kan bruges til at genkende ansigter på den den undertrykte muslimske befolkningsgruppe uighurerne i Kina og derefter sende alarmer til politiet.

Og det ville han altså ikke associeres med, skriver han på sin Instagram-profil.

'På grund af en stærk mistanke om, at Huawei har hjulpet til med at udvikle en 'uighur-alarm' gennem ansigtsgenkendelse, annoncerer jeg hermed, at jeg med øjeblikkelig virkning stopper mit partnerskab med det firma.'

'Jeg vil benytte denne mulighed til at invitere Huawei til ikke blot at stille sig tilfreds med at nægte disse beskyldninger, men til så hurtigt som muligt at gøre noget for at fordømme denne masse-forfølgelse og bruge sin indflydelse på at bidrage til at respektere rettigheder til mænd og kvinder i alle samfund,' skriver Antoine Griezmann.

Griezmann, der i Barcelonas angreb spiller sammen med danske Martin Braithwaite, overlever dog nok at undvære Huaweis millioner. Som en af verdens bedst betalte fodboldspillere er han nemlig vurderet til at besidde en formue på 400 millioner kroner.

