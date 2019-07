Griner superstjerne midt i ydmygelse?

Forholdet mellem Real Madrid-træner Zinedine Zidane og superstjernen Gareth Bale har længe været iskoldt.



Og nu tyder alt på, at Bale langt om længe er fortid i den spanske storklub.

Natten til lørdag spillede han måske sine sidste minutter i Real Madrid-trøjen i venskabskampen mod rivalerne fra Atletico Madrid.

Venskabeligt forløb kampen dog ikke, hvor Real Madrid blev decideret ydmyget med et nederlag på 3-7. Atletico gik til pausen foran 5-0 (!) og førte undervejs hele 7-1, indtil Real fik pyntet på resultatet i slutminutterne.

Foto: Ritzau Scanpix

Midt i ydmygelsen mener flere Real Madrid-fans på de sociale medier at mene, at Gareth Bale grinte undervejs og ikke lignede en mand, der var i gang med at få en røvfuld. Waliseren kom på banen efter 62 minutter, og tv-billeder har angiveligt fanget ham på bænken med et stort smil på læberne.

Det er umuligt at konkludere, om det var på grund af ren og skær fryd. at smilet var fremme, men hvis humøret var højt hos Bale, er det ikke svært at forstå.

For superstjernen har langt om længe fået en afklaring på sin fremtid. Især den økonomiske del.

Kort inden opgøret mod Atletico kom det frem i den spanske avis Marca, at Bales fremtid ligger i Kina, hvor Jiangsu Suning er klar med en tre-årig kontrakt.

Kineserne har været en af de få klubber, der har været i stand til at kunne matche den 30-årige offensivspillers voldsomme løn. I Kina får han angiveligt 165 millioner kroner pr. sæson, hvilket svarer til næsten en halv milliard over de tre år.

Angiveligt er det kun detaljer, der mangler, før handlen bliver officiel.

Og hvis ikke Bales smil i ydmygelsen mod Atletico Madrid var på grund af forløsningen over sin personlige fremtiden, kan han under alle omstændigheder grine hele vejen til banken.



Ganske som han hidtil har kunnet i Real Madrid.

