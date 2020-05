Grønt lys for La Liga-genstart

Godt nyt til verdens fodboldelskere - og ikke mindst de spanske.

Som Spanien langsomt vender tilbage til dagligdagen efter at have været totalt nedlukket som følge af coronapandemien, giver den spanske premierminister nu grønt lys for, at La Liga kan vende tilbage.

- Spanien har gjort, hvad det skal, og nu åbner det nye horisonter for alle. Tiden er inde til at vende tilbage til mange af de daglige aktiviteter. Fra 8. juni vender LaLiga tilbage, siger premierminister Pedro Sanchéz på et pressemøde ifølge Marca.

- Det sværeste er overstået. Vi ser lyset for enden af ​​tunnelen. Nu er epicentret flyttet til andre dele af planeten, som det for eksempel sker på det amerikanske kontinent. Den spanske befolknings reaktion har været formidabel. Alle har opfyldt deres mission og gik sammen for at møde epidemien, siger premierministeren, som samtidig åbner for udenlandske turister til sommer.

Fra juli vil udenlandske turister være velkomne ... under sikre forhold, tilføjer han.

Der resterer 11 runder af den spanske liga, som toppes af FC Barcelona med Martin Braithwaite i truppen. De har to point ned til Real Madrid på andenpladsen.

