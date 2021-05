Grønt lys til guldkamp: Dér var han

Martin Braithwaite er kommet sig hurtigt over sin ankelskade

Da Martin Braithwaite blev meldt ankelskadet 20. april var der dystre meldinger om, at sæsonen kunne være forbi for hans vedkommende, men den danske landsholdsspiller er kommet sig hurtigt.

Barcelona har således indlemmet angriberen i truppen til den møghamrende vigtige kamp mod Atletico Madrid, der gæster Camp Nou lørdag aften.

Dermed er kun Ansu Fati og Coutinho ikke til rådighed, så træner Ronald Koeman kan spille ud med mange forskellige kort i nøglekampen.

Braithwaite var også med til træning denne fredag. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

Braithwaite nåede lige at få sin kamp nr. 50 i Barcelona-trøjen, da han kom på banen i Copa del Rey-triumfen i Sevilla.

Efter det italesatte han selv, at 'jagtsæsonen' var gået ind, for Barcelona ønskede at fordoble antallet af trofæer i denne sæson.

Skal det lykkes for Barcelona, så kræver det højst sandsynligt en sejr over førerholdet Atletico, og samtidig skal Real Madrid også smide point sig i slutspurten.

De hvidblusede møder nummer 4 fra Sevilla søndag aften.