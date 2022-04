Groteske scener: Overfaldet med slag efter rivalopgør

Et af de mest passionerede derbys i Spanien - Derbi Asturiano mellem Sporting Gijon og Real Oviedo - sluttede alt andet end fredeligt lørdag aften.

Faktisk endte det i ren ballade.

Gæsterne fra Oviedo hev en 1-0-sejr i land, og mens de fejrede en vigtig derby-sejr, stod keeper Joan Femenías mutters alene, fordi han endnu ikke var løbet de mange meter op til de glade holdkammerater i den anden ende af banen.

I stedet blev han overfuset af flere Sporting-spillere, og det resulterede i to røde kort. Et til midtbanespiller Christian Rivera og et til forsvarsspiller Juan González.

Det skriver AS.

Inden Femenías' medspillere kom ham til undsætning, nåede han ifølge dommerreferatet at blive sparket ud efter af González, mens Rivera fik et rødt kort for 'at slå ham i ansigtet med overdreven kraft'.

Fordi dommer Daniel Trujillo Suárez var i færd med at få styr på tumult et andet sted på grønsværen, var han nødt til at benytte sig af VAR, som viste forseelserne.

Dermed fik det intense lokalopgør en kedelig afslutning.

Udenfor kridtstregerne er forholdet mellem de to klubber også anspændt. Af sikkerhedsmæssige årsager lader mange fans være med at rejse med til udebanekampene.

De tager derimod revanche flere kilometer derfra og følger nysgerrigt med på en storskærm i hjembyen.

I Spaniens næstbedste række indtager Real Oviedo en sjetteplads. Sporting Gijon ligger nummer 17.