Groteske scener: Træner smidt ud for overfald på egen spiller

Manuel Mosquera overfusede sin spiller i spansk fodbold, og det blev for meget for kampens dommer

Det blev bare for meget til sidst for Extremaduras cheftræner Manuel Mosquera i weekendens kamp mod Internacional de Madrid i spansk fodbolds tredjebedste række.

I overtiden af kampen, som Extremadura tabte 2-1, tog han fat i trøjen på angriberen Musa Drammeh, der sad på reservebænken efter at være blevet skiftet ud.

Og Mosquera havde et par borgerlige ord at sige spilleren: Vete buscando equipo me cago en la puta!

Friskt og frit oversat fra spansk betyder det noget i retningen af: Find dig et andet hold at spille for, for fanden!

Ifølge sportsavisen Marca måtte en anden spiller træde til for at sikre, at træneren gav slip.

Afslappet på pressemøde

Optrinnet var dog for meget for kampens dommer, der fandt det røde kort frem og tildelte det Mosquera.

Det fremgår af hans kamprapport.

- Han tiltalte en spiller fra reservebænken med følgende ord: 'Vete buscando equipo me cago en la puta', mens han holdt ham i trøjen og rystede ham. Resten af reservebænken var nødsaget til at skille dem ad, står der i rapporten.

Efterfølgende var Mosquera anderledes afslappet, da han forklarede situationen på et pressemøde.

- Min tilgang til Musa var aggressiv, men jeg fornærmede ham ikke. Jeg mener, at vi skal have en anden tilgang til kampen, når vi går ud på banen, og jeg kræver et minimum af dedikation, forklarede han.

Noget skulle der gøres

- Jeg fik indtrykket af, at Musa ikke gad spille. Han bliver nødt til at lære. Det er ikke en normal fremgangsmåde for mig, men noget skulle der gøres, sagde Mosquera.

- Jeg fortryder ikke, hvad der skete med Musa. Jeg kunne have gjort det anderledes, men jeg fortryder det ikke, sagde træneren.

Extremadura har ikke fået den bedste start på sæsonen med foreløbig 12 point i 11 kampe og ligger nede i den absolut tunge ende af rækken.

At Manuel Mosquera kræver meget af sine angribere kan ikke chokere nogle. Heller ikke når man tilføjer, at han er klubbens mest scorende spiller nogensinde.

