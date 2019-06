Grove anklager: Mega-stjerner var fulde til træning

- Han har brug for en ny udfordring.

Sådan formulerede FC Barcelona-chef Joan Laporta det i 2008, da storklubben sagde farvel til Ronaldinho efter fem forrygende sæsoner med mesterskaber og Champions League-triumf.

Slutningen havde været fesen på grund af skader, og nu skulle den 28-årige megastjerne altså videre i karrieren. Det samme skulle portugisiske Deco.

Også han havde haft skadesproblemer, og samtidig var det kommet frem, at manager Frank Rijkaard, der netop var blevet fyret, havde haft problemer i omklædningsrummet med de to.

Det var to giganter, der den sommer forlod klubben. Samtidig hentede man hviderussiske Aliaksandr Hleb i Arsenal efter nogle gode sæsoner i Premier League.

De tre spillere nåede vist kun lige at hilse på hinanden i svingdøren.

Alligevel mener nu 38-årige Hleb at vide, at der var to rigtig gode grunde til, at FC Barcelona skilte sig af med dem netop på det tidspunkt.

Det fortæller han til radiostationen Skameika osnovij i hjemlandet.

For festglade Ronaldinho og Deco dukkede op til træning spirituspåvirkede. Ikke med tømmermænd – men stadig stive. Og det pissede klubbens nye cheftræner, Josep Guardiola, så meget af, at deres dage i klubben – ifølge Hleb – var talte.

Aliaksandr Hleb i aktion mod Sevilla og Christian Romaric i den spanske liga i foråret 2009. I alt nåede Hleb 36 kampe den ene sæson i Barcelona. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Påstanden stemmer fint overens med det billede, der tegnedes af især Ronaldinho i de år – og som i øvrigt blev ved med at hænge ved ham i årene efter; at han var glad for fester, alkohol og kvindebekendtskab. I øvrigt ikke så voldsomt anderledes end så mange andre mænd i 20’erne.

Problemet for Ronaldinho var bare, at han havde stadig sværere ved at holde fester og fodbold adskilt.

Ifølge Aliaksandr Hleb, var der også en anden grund til, at Guardiola gerne så dem ude af vagten: Lionel Messi.

Den unge og vævre argentinske boldspiller stod stadig meget i skyggen af især Ronaldinho og havde endnu sit rigtige gennembrud til gode. Men talentet var indiskutabelt. Og det var Guardiola mere end nogen anden bevidst om.

- Er De klar over, hvorfor de begge blev solgt i 2008? Man var bange for, at de ville have dårlig indflydelse på Messi, siger Hleb.

Læs også: Se også: Narrede 23 kvinder til sex – troede han var Messi

Guardiola og FC Barcelona skiftede heftigt ud i 2008. Klubben sagde også farvel til Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram, Oleguer, Edmilson og Giovani dos Santos, mens folk som Gerard Piqué, Sergio Busquets, Dani Alves og Seydou Keïta blev købt.

Ronaldinho fortsatte karrieren i AC Milan, mens Deco drog til London og Chelsea.

Aliaksandr Hleb nåede selv kun en enkelt sæson i FC Barcelona. Han var ikke god nok. Storklubben havde set forkert og lejede ham ud til VfB Stuttgart, Birmingham City og VfL Wolfsburg, inden man solgte ham i 2012 til Krylia Sovetov Samara i russisk fodbold.

Hleb i nærkamp med Zlatan Ibrahimovic i Champions League-1/8-finalen i foråret 2010, hvor hviderusseren fik fornøjelsen af at møde sine gamle venner fra Barcelona. Spanierne vandt samlet 5-1. Foto: Daniel Ochoa de Olza/AP/Ritzau Scanpix

Så sent som i foråret ’19 udtalte hans tidligere holdkammerat i Arsenal, den polske målmand Wojciech Szczesny, at netop Hleb slet ikke fik forløst sit potentiale som fodboldspiller.

- Han kunne have opnået meget mere i fodbold, han havde en stor karriere foran sig, men han kunne godt lide at drikke, fortalte han til Youtube-kanalen Foot Truck.

Hleb fortæller i interviewet, at han aldrig ønskede at komme til FC Barcelona. Noget han vel kun har tilfælles med en mindre håndfuld spillere i hele verden.

- Jeg ville helst blive i Arsenal eller tage til Bayern München. Jeg ville ikke til Barcelona. Men min agent insisterede på, at Guardiola havde ringet igen, og til sidst…siger han uden at færdiggøre sætningen.

Læs også: Se også: Guardiola vækker opsigt: Klar til at slå transferrekord

Han boede indledningsvis på hotel i Barcelona, men han havde svært ved at tilpasse sig, og hans tidligere holdkammerat i Arsenal, Thierry Henry, der havde spillet en sæson mere i Barcelona, inviterede ham til at bo i sit hjem.

- Det hjalp mig til at vænne mig til tilværelsen. Vi så Arsenal-kampe sammen og talte om alting. Henry hjalp mig meget, har Hleb siden fortalt.

Det ændrede dog ikke på, at han skulle være blevet i Arsenal. Det fortalte Hleb sidste år til The Telegraph.

- Arsenal var fantastisk. Den bedste tid i mit liv. Jeg elsker klubben, trænerne, mine venner. Utroligt. Alt var en drøm. Det er svært at forklare, hvorfor jeg rejste, sagde han dengang.

- Har jeg indfriet mit potentiale? Nej. Jeg begik mange fejl. Det er derfor, jeg ikke er 100 procent tilfreds med min karriere. Det var en svær beslutning at rejse til Barcelona, og derefter var alting en fejltagelse. Jeg mistede mine bedste år, sagde han.

Aliaksandr Hleb, der vist er indehaver af den særprægede rekord at være skiftet til FC BATE Borisov hele fem gange i karrieren, har måttet lide den tort at blive udnævnte til en af FC Barcelonas værste spillere. Nogensinde.

Det var det internationale fodbold-site goal.com, der i 2018 anbragte ham på den lidet flatterende liste i selskab med ellers gode fodboldspillere som Vitor Baía, Christophe Dugarry, Douglas og Emmanuel Petit.

Roma-chefens totale nedtur: Tabte til Liverpool og begik selvmord

Bomberens barske skæbne: Depression, druk og Alzheimers

12 fantastiske udlændinge der indtog Premier League

Se verdens vildeste fodboldbaner: Spiller på vand, is og bjerge