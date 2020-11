Guardiola: Aldrig mere Barcelona

På det seneste har der i britiske og spanske medier været spekuleret i Pep Guardiolas fremtid som fodboldtræner.

Baggrunden er, at FC Barcelonas klubledelse trak sig tirsdag i denne uge, hvilket hurtigt skabte gætterier om, hvad der vil ske i klubben efter det kommende præsidentvalg næste år.

Guardiola var i en årrække både spiller og træner i den spanske storklub, men Manchester City-manageren afviser lørdag, at han har nogen arbejdsmæssig fremtid i Barcelona.

- Min karriere som manager i Barcelona er overstået. Der er fantastiske folk, der kan stå i spidsen. Ronald Koeman er en fremragende manager, så det er forbi for mig.

- Jeg vil komme tilbage og se kampe, men det er slut (som træner, red.). Jeg er glad her (i City, red.), jeg har lyst til at gøre det godt, og det er det vigtigste, siger Pep Guardiola ifølge britiske BT Sport.

Barcelona har befundet sig i kaos i flere måneder. Ronald Koeman havde dårligt overtaget trænerjobbet efter fyrede Quique Setien denne sommer, før verdensstjernen Lionel Messi meddelte, at han ønskede at forlade klubben.

Det blev tolket som en decideret krigserklæring til Barcelonas ledelse.

I denne uge kastede præsident Josep Maria Bartomeu så håndklædet i ringen med udsigten til en afstemning om hans fremtid i jobbet.

Det skete, efter at Barcelonas økonomi det seneste år er forværret i takt med, at resultaterne på banen heller ikke har været tilfredsstillende.

I Barcelona udpeges præsidenten ved et decideret valg, hvor flere kandidater typisk stiller op. Næste præsidentvalg finder sted til marts, og her stod det på forhånd klart, at Bartomeu ikke ville være kandidat.

Det hele har dog ikke fået Guardiola til at drømme om at vende tilbage til klubben, som han var træner for i fire sæsoner.

- Nu bliver der valg i Barcelona, og forhåbentlig kan de vælge den rette person og den rette bestyrelse, som kan bevare denne utrolige klub, som den er, på det højeste niveau, siger Guardiola.

Pep Guardiolas kontrakt som manager i Manchester City står til at udløbe efter den nuværende sæson.

