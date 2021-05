Guardiola bekræfter: Braithwaite får hård konkurrence

Sergio Agüero er tæt på at skrive kontrakt med FC Barcelona. Det afslørede Manchester City-manager Pep Guardiola i BBC's ugentlige Premier League-udsendelse 'Match of the Day' sent søndag aften.

- Måske afslører jeg en hemmelighed. Måske er han tæt på at lave en aftale med min hjerteklub - Barcelona, lød det ifølge BBC fra Guardiola, der desuden kraftigt indikerede, at han forventer, at Lionel Messi forlænger sin kontrakt i den spanske storklub.

- Han kommer til at spille med den bedste gennem tiderne - Messi, lød det.

Det hører med til historien, at Agüero og Messi har haft et nært venskab siden teenage-årene og er værelseskammerater på det argentinske landshold - ligesom Messi er gudfar til Agüeros søn.

Sergio Agüero kunne fejre et sidste mesterskab søndag. Han kan dog også et Champions League-trofæ, inden turen sandsynligvis går til Barcelona. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

32-årige Agüero har længe været rygtet til Barcelona, når han forlader Manchester City efter lørdagens Champions League-finale. Dermed tyder en hel del på, at Barcelona har sikret sig øget konkurrence helt i front, hvilket blandt andet kan få konsekvenser for danske Martin Braithwaites muligheder for spilletid.

Argentineren skiftede fra Atlético Madrid til Manchester City i 2011 og har siden da haft stor succes med 184 Premier League-mål og et hav af titler på bundlinien.

Spilletiden er dog blevet mindre de sidste sæsoner, og Agüeros kontrakt udløber med udgangen af sæsonen. Derfor kan han også skifte til økonomisk trængte Barcelona på en fri transfer.

Udover Sergio Agüero kædes med Barcelona fortsat sammen med Lyons Memphis Depay, der ligeledes har kontraktudløb til sommer. Heller ikke hans ankomst vil være specielt godt nyt for Martin Braithwaite.

