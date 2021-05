Guldhåbet lever: Messi redder Barcelona

Barcelona har stadig snor i de to Madridklubber i toppen af spansk fodbold, efter at Lionel Messi med to scoringer bar holdet til en 3-2-sejr i Valencia søndag aften.

Gæsterne fra Catalonien måtte slide hårdt for sejren mod Daniel Wass og co., men kunne til sidst tage tre vigtige point med nordpå.

Det betyder, at Barcelona og Real Madrid ligger side om side to point efter førende Atlético Madrid.

Valencia bragte sig ellers i front kort efter pausen, da Gabriel Paulista headede bolden i nettet efter hjørnespark.

Og mørke skyer trak op over Barcelona, da Lionel Messi efter en lille times spil måtte se et straffespark pareret af Valencia-keeper Jasper Cillessen.

Men den argentinske målsluger havde heldet med sig, for bolden røg i spil igen, og efter et par tilfældigheder kunne han alligevel sætte den i mål fra tæt hold.

Antoine Griezmann sendte Barcelona på sejrskurs kort efter, og da Messi øgede til 3-1 direkte på frispark, så de tre point ud til at være sikret.

Carlos Soler sørgede dog for ny spænding, da han reducerede til 2-3 syv minutter før tid. Men Valencia manglede kvaliteten til for alvor at sætte gæsterne under pres i slutfasen.

Daniel Wass spillede hele kampen for Valencia, der er i gang med en skuffende sæson og fortsat ikke kan føle sig helt forsikret mod nedrykning.

For Barcelona handler det udelukkende om den tætte topstrid med de to Madridklubber. Formstærke Sevilla kan også blande sig i guldkampen, hvis holdet mandag aften slår Athletic Bilbao.

Der mangler fire runder af den spanske fodboldsæson.