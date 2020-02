Hånlig Barça-veteran: - Rent vanvid

Den tidligere Barcelona-spiller Julio Salinas har en klar holdning til købet af Martin Braithwaite. Det er skørt at betale så mange penge for en aktør, som end ikke kan deltage i Champions League, lyder dommen

Den tidligere Barcelona-angriber Julio Salinas er ikke glad for klubbens seneste handel.

Ja, faktisk mener han, at det er 'ren galskab', og at Barcelona mangler 'sund fornuft' for at have hentet 28-årige Martin Braithwaite til den catalonske klub.

- Hele Braithwaite-transferen er så skør. Det er ikke bare en dårlig beslutning, fordi han ikke kan spille i Champions League - det er ligeledes dumt at betale 18 millioner euro for en spiller, når han ikke engang må spille i Europa.

- Til syvende og sidst betaler man 18 millioner euro for, at han kan spille i La Liga, siger Julio Salinas, der også undrer sig over den lange kontraktlængde.

Den tidligere Barcelona-spiller kom med udtalelserne inden Braithwaites debut i ligaen lørdag, hvor den nye angriber havde været stærkt impliceret i to scoringer mod Eibar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Torsdag blev det for alvor officielt, at den tidligere Leganés-spiller Martin Braithwaite skal spille for klubben. Foto: Josep Lago.

Om den flotte start har fået Salinas til at skifte mening vides ikke, men Salinas-analysen før Braitwaites debut var i hvert fald, at Barcelona reducerer deres chancer for at få et endnu større navn til klubben, når sommerens transfervindue åbner.

Personligt så Salinas snarere spillere såsom Lautaro Martínez eller Neymar til klubben - eller måske dem begge to, bedyrer han.

Desuden giver det ifølge den tidligere profil slet ikke mening, at Barça har udlånt Abel Ruiz og Carlos Pérez samt solgt andre unge spillere til en alt for billig pris.

- Hvorfor så overhovedet have et ungdomshold? spørger den 57-årige pensionerede fodboldspiller.

- I stedet henter man en spiller, der maksimalt kan spille 13 ligakampe og som måske heller ikke når at blive klar til El Clasico, synes jeg er ude af proportioner, siger Salinas ifølge det spanske medie AS.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Klar så han dog ud, da han kom ind fra bænken efter 72 minutters spil mod Eibar.

Først tog han fiks bolden ned i feltet for at assistere Messi til argentinerens fjerde scoring, og kort efter sled Braithwaite sig fri i feltet for at afslutte resolut. Bolden blev reddet, men på riposten scorede Arthur til slutresultatet 5-0.

Derfor har danskeren intet mindre end vundet flere af de spanske mediers gunst.

Blandt andet sammenlignede avisen El Mundo Deportivo ham med den svenske fodboldlegende Henrik 'Henke' Larsson,

