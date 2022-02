Hård dom over Braithwaite

FC Barcelonas offensiv har generelt været igennem lidt af en forvandling i de seneste år, men alene i løbet januar må der siges at være sket ting og sager i den catalanske offensiv.

I løbet af vinterens transfervindue hentede FC Barcelona således Ferran Torres, Adama Traoré og Pierre-Emerick Aubameyang, hvorfor truppen må siges at være kommet styrket ud af transfervinduet.

- For en klub, der tilsyneladende er i store økonomiske problemer, har det været noget af et januarvindue for Barcelona. La Liga-holdet har hentet tre attraktive angribere i dette vindue, hvor Xavi Hernández er begyndt at genopbygge klubben med de spillere, han vil have, skriver talkSPORT således.

Der er tale om lidt af en omvæltning for FC Barcelona, lyder vurderingen fra talkSPORT.

- Det er lidt af en udvikling for Barcelona, der var i en stor krise for lidt over fire måneder siden. Deres bedste spiller nogensinde, Lionel Messi, var nødt til at forlade klubben til fordel for PSG, på grund af det økonomiske rod, de befinder sig i. Og deres sæson har været intet mindre end kaotisk efter klublegendens exit, hvor deres fronttrio har været Martin Braithwaite (danskeren har været skadet og har næsten ikke spillet, red.), Luuk de Jong og Memphis Depay.

Martin Braithwaite fik comeback med et kort indhop i den forlængede spilletid mod Athletic. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

FC Barcelona er 15 point efter topholdet Real Madrid i La Liga-tabellen, men ifølge talkSPORT er Xavi i det mindste kommet ud af vinterens transfervindue med bedre arbejdsbetingelser.

- Om ikke andet råder Xavi nu over tre spillere, som han selv har udvalgt, til projektet med igen at kæmpe med i toppen af La Liga. Torres, der blot fik 18 måneder i City, har utvivlsomt kvalitet.

- Han vil utvivlsomt være en være bedre løsning end Braithwaite på kanterne. De Jong, der blev lejet i Sevilla i en handel, der måske var symbolsk for Ronald Koemans katastrofale tid på Camp Nou, vil nu blive erstattet af Aubameyang, der har bevist, at han kender vejen til målet, skriver talkSPORT således.

Martin Braithwaite gjorde i slutningen af januar comeback for FC Barcelona efter en lang skadespause.