Hård kritik af Barcelona: En skændsel

- Det er den eneste klub i verden, der kan købe spillere uden at have penge. Det er på en måde mærkeligt og skørt.

Julian Nagelsmann fik med få ord sagt, hvad rigtig, rigtig mange mennesker i international fodbold har sagt eller tænkt de seneste uger.

FC Barcelonas gæld burde umuliggøre køb af nye spillere, som situationen har været de sidste par år.

Alligevel er Robert Lewandowski, Raphinha og senest Jules Koundé kommet til for en pæn portion millioner euro. Læg dertil de transferfrie Andreas Christensen og Franck Kessie. Og så var præsidenten, Joan Laporta, sågar ude fredag med et postulat om, at man drømmer om at hente Lionel Messi 'hjem', så argentineren kan slutte karrieren, hvor den begyndte.

Bemærkelsesværdigt med tanke på klubbens enorme milliardgæld, der sidste sommer tvang dem til at skille sig af med selveste Lionel Messi.

Gary Neville er ikke imponeret.

'Vanærer sit store navn'

Manchester United-legenden langede forleden hårdt ud efter spanierne, fordi man udover ovennævnte spillerkøb forsøger at skille sig af med Frenkie de Jong og samtidig lade være med at tilbagebetale ham de mange millioner, klubben skylder ham fra corona-nedlukningen, hvor han gik med til en reduceret løn for at få enderne til at mødes.

Nevilles hjerteklub, Manchester United, ligner en oplagt kommende arbejdsgiver, men han afviser, at følgende tirade mod Barca har noget med det at gøre.

- Er han (nyerhvervede Jules Koundé, red.) klar over, at han ikke får løn, hvis de vil af med ham, skrev han med henvisning til de Jong-sagen på Twitter.

- Det handler om, at klubber/arbejdsgivere udnytter spillere/medarbejdere og ikke betaler, hvad de skylder dem. Barca er en skændsel og vanærer sit store navn, skrev han.

Frenkie de Jong i aktion mod Real Madrid i Las Vegas i sidste uge. Foto: Ethan Miller/AFP/Ritzau Scanpix

Andreas Christensen har ikke kostet FC Barcelona noget - andet end hans månedsløn naturligvis... Foto: Ethan Miller/AFP/Ritzau Scanpix

- de Jong burde overveje juridiske skridt mod Barcelona, og alle spillere burde stå bag ham! En klub der køber nye spillere og ikke udbetaler løn til dem, der er på kontrakt, er amoralsk og et brud. @FIFPRO (spillernes fagforening) burde være over det og stoppe det, skrev Neville.

Skraber milliarder sammen

Men FC Barcelona gør ikke noget forkert. Det understreger Javier Tebas, La Ligas præsident:

- De har solgt ti procent af deres tv-rettigheder for 207 mio. euro (svarende til halvanden mia. kroner, red.). Dermed øgede de andelen til 25 procent, hvilket har sikret dem, mener jeg, omkring 350 mio. euro mere. Det giver 500 mio. euro (3,7 mia. kroner, red.), og jeg mener, de kan gøre det igen for yderligere 200 mio., sagde han for et par dage siden til avisen Sport.

Det er amerikanske Sixth Street, der er opkøberen af rettighederne for de næste 25 år.

- Kombineret med spillersalg (eksempelvis Philippe Coutinho til Aston Villa for 20 mio. euro) forklarer det, hvorfor Barcelona kan købe spillere, sagde Tebas.

FC Barcelona skyldte sidste år 1,35 mia. euro (ti mia. kroner). I foråret skrev man under på en sponsoraftale med Spotify til 280 mio. euro (to mia. kroner), og nu forestår en omfattende renovering af Camp Nou.

Tidligere på måneden sagde sportsøkonom Jesper Jørgensen fra Deloitte til Ekstra Bladet:

- Barcelona er i en økonomisk spændetrøje. Lige nu er klubben i færd med at pantsætte fremtiden, fordi de er ved at sælge ud af tv-rettighederne.

- De har allerede solgt ti procent for de næste 25 år for 1,5 mia. kroner.

Læs hele interviewet med ham her: Barcelona pantsætter fremtiden

FC Barcelonas handler foreløbig denne sommer

Købt

Raphinha (58 mio. euro) fra Leeds United

Jules Koundé (50 mio. euro) fra Sevilla

Robert Lewandowski (45 mio. euro) fra Bayern München

Franck Kessié (fri transfer) fra Milan

Andreas Christensen (fri transfer) fra Chelsea

Solgt

Philippe Coutinho (20 mio. euro) til Aston Villa