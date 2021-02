Hårde anklager: - Hvordan skal de dømme fair?

Gerard Pique sår tvivl om dommernes evne til at dømme fair, fordi de fleste kommer fra Madrid

34-årige Gerard Pique har altid været en af de store fortalere for catalansk uafhængighed, så man bliver skilt fra kongestyret i Madrid.

Barcelona-spilleren er heller ikke helt sikker på, at dommerne dømmer fair.

- Den anden dag sagde en tidligere dommer, at 85 procent af dommerne er fra Madrid. Hvordan skal de så være i stand til ikke at fløjte til fordel for Madrid?, siger Pique til Post United.

- Selv ubevidst, hvordan vil de ikke give mere til det ene hold end det andet, spørger Pique.

- Jeg respekterer dommernes professionelisme, og jeg ved, at de prøver at gøre deres bedste, men når der kommer et øjebliks tvivl..., lyder anklagen.

Bortset fra nogle tidligere år i Manchester United og et lejeophold i Zaragoza har Pique spillet hele karrieren i Barcelona, men faktisk har han et fint forhold til Real Madrid.

- Jeg har byttet trøjer med flere Real Madrid-spillere og har dem derhjemme. Det er både Cristiano, Benzema, Ramos..., siger Pique noget overraskende.

Det er dog ikke nogen, han bruger til noget.

- Men det er for meget at tage dem på, siger Pique trods alt.

I denne sæson har Barcelona og Real Madrid modtaget lige mange kort fra dommerne, mens Barcelona sidste sæson fik 11 kort mere end rivalerne fra Real Madrid.

Atlético Madrid fører den spanske liga med ti point ned til Barcelona og Real Madrid, og de rødhvid-stribede har endda spillet en kamp færre.

