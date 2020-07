Hængt ud igen

Det blev kun til en andenplads i La Liga for FC Barcelona i denne sæson, og nu ser det ud til, at de har planer om at lave en ordentlig hovedrengøring i truppen, hvor i alt 12 spillere lader til at være sat til salg.

Det skriver den spanske sportsavis Marca.

En af de nævnte er Martin Braithwaite, som på det seneste også er blevet omtalt som en spiller, som klubben gerne vil af med. Dog har han efter sigende ikke selv planer om at komme videre.

Blandt andet derfor virker det ikke realistisk, at Barcelona kan komme af med alle de 12, som den spanske avis har listet op. Målet med salgene er naturligvis også at få løst de økonomiske problemer i klubben efter coronakrisen.

Derudover vil det nok også gøre dem trygge at vide, at der er euro i kassen, hvis de skal ud og hente store profiler til klubben, som eksempelvis kunne være Lautaro Martinez.

Dem skal du have fat i: Her er de billige spillere, der redder dit manager-hold

Med 12 spillere på vej ud er det også mere end nok til at kunne stille en startopstilling plus en reserve, og sådan et hold kunne se ud som nedenfor af de 12 spillere, som angiveligt er på vej ud. Det er tilmed et hold, som nok ville klare sig helt fint uanset, hvilken liga, den spillede i.

Se også: Nu skal han i fængsel

Se også: Medie: Han skal væk nu!